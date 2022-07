Alex Caniggia se reconcilió con Melody Luz en El Hotel de los Famosos: “Tengo novia otra vez”

Alex Caniggia se reconcilio con Melody Luz en El Hotel de los Famosos (Video: El Trece)

A fines de la semana pasada, Majo Martino reingresó a El Hotel de los Famosos (El Trece) en calidad de huésped y durante su paso le reveló a Alex Caniggia que su novia Melody Luz había besado a Santiago Albornoz del Azar, el chef del reality. Esto hizo que el mediático se distanciara amargamente de la bailarina y la tratara con distancia.

Sin embargo, este lunes hubo un acercamiento entre los dos que derivó en una fogosa reconciliación. Mientras Melody estaba ocupada con la tarea de limpiar los baños, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se le acercó y le dijo: “¿Te ayudo?”.

“Estoy limpiando el baño y viene Alex con sus ojos tiernitos a preguntarme si necesito ayuda. Nos abrazamos y nos encerramos en el baño a tener... una charla bastante íntima, que la necesitábamos”, contó ella en backstage y, a continuación, se los vio besándose con pasión. “Te amo, te amo mucho. Nunca te olvides de eso”, le dijo Melody al mediático en un respiro. “Necesitaba por lo menos un abrazo y sentirlo cerca. Así que espero que esta reconciliación sea duradera”, agregó la bailarina.

“Sos hermosa, enana”, le respondió Alex mientras seguían a los besos. “Cada día más te amo, sos lo más bueno que hay”, le dijo Melody. “Por siempre voy a ser bueno. Y amarte, lo prometo. Ya lo sabés”, cerró él. “Comenzamos de cero. Es un nuevo comienzo para la pareja. Viva el amor”, dijo Alex en backstage sobre la reconciliación.

Y exultante, salió a contar la novedad por el hotel. “Tengo novia de nuevo”, le dijo a Lissa Vera, quien estaba en la cocina. “Bipolar de mierda”, le dijo ella. “Cómo está el bipolar”, se rio él. “Vamos a ser como los pingüinos, que una vez que eligen a su pareja nunca más la dejan, hasta morir”, agregó Alex.

Alex Caniggia y Melody Luz hablaron de su distanciamiento (Video: El Trece)

“Casi que se pone a llorar, mirá que milagro”, le contó después Melody a la ex Bandana, en quien se había apoyado ante la crisis de pareja. “Bueno, que bien. ¡Yo sabía!”, dijo la cantante. “Gracias, sos lo más”, le agradeció la bailarina y se fundieron en un abrazo. “Con Alex tenemos una conexión muy fuerte y me parece que lo mejor es dejar el pasado atrás y empezar de vuelta”, definió Luz.

A lo largo de la emisión, se vio a la pareja muy unida y abrazada en todo momento. Pero de repente, los fantasmas volvieron a la cabeza de Alex y, en un momento de relax, que los encontró muy cerca y tirados en un sillón, le preguntó directamente a Melody qué había pasado entre ella y el cocinero.

“Yo tenía miedo, no sabía si ibas a querer estar conmigo, de novios”, le confesó Melody al mediático. “Obvio que sí, me enamoraste”, le respondió él, quien confesó sentir “un cosquilleo” en el corazón. “¿Me prometés que vamos a mirar para adelante?”, le propuso ella. “Obvio, ¿por qué pensás que voy a mirar para atrás?”, contestó él con otra pregunta. “Y... por ser como sos”, le dijo Melody.

“¿Qué cosa sentías cuando hiciste eso? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Fue muy malo lo que hiciste?”, preguntó Alex haciendo referencia al beso entre ella y el chef. “No, fue un pico. Te juro que fue un pico. Súper infantil”, le contestó. “¿No fue un súper chape?”, insistió Caniggia. “No fue eso, cero. Pero igual no creo que sea lindo de ver”, cerró Luz. “Carlita, amor mío, está todo bien. No te preocupes, mi amor. Te amo”, dijo un Alex romántico en backstage para sellar la reconciliación.

El beso de reconciliación entre Alex Caniggia y Melody Luz

Este lunes, además, se definió duelo de eliminación entre Martín Salwe e Imanol Rodríguez. Con una previa cargada de emoción, ambos se batieron en la “H” y dejaron todas las energías superar al otro, en una noche de temperatura fría y hostil: apenas 5 grados.

Si bien Rodríguez comenzó la competencia con cierta ventaja, el locutor se fue acercando y lo superó ampliamente. “Cuesta festejar este triunfo porque Imanol es un amigo. Me da pena que se vaya del hotel porque es el tipo más común que vi acá adentro: todos tienen su maña, sus cositas, pero él es buena gente. No le importa nada y a la vez, le importa todo”, dijo Salwe. Y Rodríguez le devolvió el elogio: “Martín tiene un montón de cosas para llegar a la final y ser el ganador”.

