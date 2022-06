Los románticos mensajes que Alex Caniggia le dedicó a su novia Melody Luz: “Enana hermosa de mi vida”

Alex Caniggia y Melody Luz, una pareja que se formó en El Hotel de los Famosos

Este lunes Melody Luz se impuso ante Emily Lucius en el duelo de eliminación de El Hotel de Los Famosos (El Trece) y se aseguró la continuidad en el certamen. “¡Bien, enana!”, celebró su novio Alexander Caniggia que de inmediato fue a abrazarla y besarla. Lo mismo hizo Martín Salwe con Emily, a quien la contuvo antes de abandonar el certamen.

“Me quedo. Me quedo con mi amore y para el premio. Me siento agradecida. Se sintió muy bien, competí con Emi, íbamos las dos muy parejas. Teníamos un potencial de guerreras. Lo disfruté mucho”, dijo la ganadora y celebró poder seguir en el certamen al lado de Caniggia: “Voy a poder dormir con mi amore”.

La pareja, que se formó en el reality, está pasando por un gran momento y así quedó en evidencia este martes, a través de una serie de Instagram Stories que el hermano de Charlotte le dedicó a su novia. Fiel a su estilo “internacional”, le escribió melosos mensajes tanto en castellano como en italiano.

Alex Caniggia y Melody Luz, cada vez más enamorados (Fotos: Instagram)

“Te amo por toda mi vida”, escribió, textual, en la primera, sobre una foto de un beso entre ellos con un filtro en blanco y negro. Además le agregó un particular apodo a Melody: “Mi pingüinita hermosa”. De la misma manera la llamó en la siguiente, otra postal de un beso, ahora a todo color. Abajo, le agregó un “amore mío”, junto a dos corazones rojos y arrobándola a la bailarina.

En la siguiente, otro beso, en la que a ella se la ve de espaldas a la cámara. “Amore della mia vita” (”Amor de mi vida”), escribió Alex. Y le agregó una línea más, para reforzar su intención: “Lo più bello al mondo sei te” (”Lo más bello del mundo sos vos”).

La última story fue una foto en la que se los ve a los dos divertidos, con ella soltando una carcajada y él tomándola de la cara. “Mi enana hermosa de mi vida”, definió Caniggia con más y más corazones rojos.

Las melosas Instagram Stories de Alex Caniggia dedicadas a su novia Melody Luz (Fotos: Instagram)

Estos mensajes llegan después de que la pareja se enojara ante los rumores de que se habrían separado. Es que la sección La Pavada del diario Crónica informó que Alex y Melody se habrían distanciado porque ella querría una relación seria y él, no. Así las cosas, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia fue explícito en sus dulces dedicatorias.

Días atrás, Melody planteó sus ganas de renunciar a El Hotel de los Famosos, lo que provocó el desconsuelo de Alex. “No quiero estar acá, me quiero ir a mi casa”, dijo ella detrás de cámaras ni bien se despertó. Mientras tomaban un café con leche con medialunas en el living, la bailarina se sinceró con su pareja y le explicó lo que le sucede: “Me quiero ir, quiero estar en mi casa, ver a mi perra, sino me voy es porque no te quiero extrañar tampoco”. El hermano de Charlotte Caniggia le secó las lágrimas, la abrazó y trató de darle ánimos: “Tranquila mi amor, falta poquito, y yo te amo”.

“La enana está mal porque es piccolina, le duele todo el cuerpo, y se quiere ir, pero esto del hotel te pasa una vez en tu p... vida; después no lo hacés nunca más, pensá eso en tu cabeza”, le sugirió Alex en el backstage, mientras que su novia le respondió: “Puede que me convenza para que me quede”. Durante toda la tarde estuvieron juntos y disfrutaron durante las instalaciones del hotel como huéspedes para reponer energías antes de enfrentarse a los tensos cara a cara.

