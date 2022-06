El baile de Damián Betular en el show de Lali Espósito que fue furor en las redes

El baile de Damián Betular en el recital de Lali que fue furor en las redes (Instagram)

En dos noches a lleno total, Lali Espósito hizo bailar a todo el Luna Park en el comienzo de su tour Disciplina. Con su carisma arrollador, un imponente despliegue en escena y la potencia de sus canciones, la artista hizo olvidar un rato el frío porteño y nadie se quedó quieto en el Palacio de los Deportes que por dos jornadas tuvo una reina indiscutible.

El concierto también se vivió en las redes sociales, con un ida y vuelta entre aquellos que estuvieron en el lugar de los hechos y compartían sus emociones y entre quienes se quedaron con las ganas y tuvieron que conformarse con seguirlo en el universo virtual. Y entre hashtags, fotos y videos, hubo uno especialmente que se viralizó y generó una ola de reacciones con un protagonista que no suele pasar desapercibido en las redes: Damián Betular.

El jurado de Masterchef Celebrity fue uno de los tantos famosos que dijeron presentes en el show de Lali. El team La Voz Argentina con Marley y su hijo Mirko en el primer concierto del niño, Ricardo Montaner y Mau y Ricky, quienes subieron al escenario con su compañera; y el equipo Por el mundo, con Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese y el productor Federico Hoffmann, entre otros.

Damián Betular fue a ver a Lali al Luna Park y ella lo saludó desde el escenario (Instagram)

Fue precisamente el productor el que captó el momento en el que Lali destacó la presencia del cocinero en una de las gradas. “Chicos, está Betular”, anuncio y de inmediato llegó la ovación de todo el público mientras el pastelero repartía besos hacia el escenario. Pero la cosa no quedó allí, El chef vivió a pleno cada una de las canciones y en una de ellas fue filmado por un fan que lo subió a las redes. Y en cuestión de minutos se volvió tendencia, una vez más.

Pero no todos fueron famosos ni celebrities dentro del público de la ex Casi ángeles. En las horas previas al recital, Lali sorprendió a los fans que estaban acampando para verla. ¿Qué fue lo que hizo? Decidió ir a saludarlos personalmente, con lo cual sus seguidores pudieron sacarse fotos con ella y expresarle su amor en vivo y en directo. Cada uno de ellos, después, se encargó de compartir este momento único en sus redes sociales, destacando la buena predisposición y la simpatía de la artista.

El carisma de Lali Espósito sobre el escenario del Luna Park (Gustavo Gavotti)

Días atrás, Lali había tenido otro gesto conmovedor al enterarse de que una niña marplatense de 9 años, llamada Zaira, estaba vendiendo dibujitos para tratar de juntar el dinero suficiente como para comprar su entrada para el show que ella brindará en La Feliz. Inmediatamente, la artista se comunicó con ella y la invitó personalmente a su recital, asegurándole que no veía la hora de abrazarla. “Están todos locos”, dijo la actual coach de La Voz Argentina al ver el estadio repleto y escuchar los gritos de sus fans.

Para Betular no es la primera vez que llama la atención en un ambiente musical. En marzo de este año, con motivo de una nueva edición de Lollapalooza Argentina, el chef se acercó al Hipódromo de San Isidro para disfrutar de la segunda jornada del festival que tuvo el cierre de The Strokes. Recorrió las instalaciones del predio, pasó por el área de prensa y se detuvo a sacarse unas fotos con sus fans. Allí no pasó desapercibido y recibió una espontánea ovación como si fuera uno de los números destacados del festival.

