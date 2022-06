Tensión entre Lissa Vera y Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos: “Es una mina jodida”

Lissa Vera, Sabrina Carballo y la tensión del cara a cara (Captura El Trece)

Como ocurre en cada viernes, El Hotel de Los Famosos determinó a sus dos duelistas. Con las internas al rojo vivo, dos grupos bien marcados y el fastidio acumulado por los meses de competencia, el reality que conducen Pampita Ardohain y Chino Leunis por la pantalla de El Trece anticipaba momentos de alta tensión. Las expectativas se cumplieron y dos participantes se sacarán las ganas acumuladas el lunes en la Hache para definir quién sigue en la competencia

El primer cupo se definió como es habitual en el laberinto. El que lo hizo en menos tiempo fue Imanol Rodríguez, por lo que la decisión quedó entre Sabrina Carballo y Chanchi Estévez. Exnovios en la vida real, y mujer y marido según la lógica propia del reality, fue el exfutbolista el que se impuso claramente sobre la actriz. “¿A quién te gustaría enfrentar en La Hache’”, preguntó como es habitual el Chino Leunis en esta circunstancias. Y Sabrina no dudó: “Con Lisa”.

“¿Sentís que es una rival a la que podés vencer?”, interpretó el conductor. Pero su justificación era más profunda: “No, es alguien que no me gustaron sus actitudes en todo este tiempo, no le creo lo que dice, ni su emoción, ni su simpleza y no la siento honesta”, argumentó tras la prueba. Y remató en el back: “Y me votó tres veces”.

Según Sabrina, el hecho de enfrentar a dos de sus grandes compañeros la perjudicó a la hora de afrontar la prueba. “Estaba desencontrada”, resumió al comenzar el cara a cara para justificar su mala performance en el laberinto. Y después de la puesta a punto de las últimas rispideces, comenzó la votación del cara a cara. A priori, se planteaba un escenario de voto cantado. Y los hechos no iban a tardar en corroborarlo.

Sabrina Carballo se convirtió en la primera duelista y desató su furia contra Lissa Vera (El Hotel de los Famosos - El Trece)

En este panorama, la cantante y la actriz se sacaron chispas. Sentadas una al lado de la otra, pero guardando distancia prudencial, se dijeron lo que se tenían que decir calentando el terreno para la batalla final. “¿Por qué creés que Lissa te quería ver en la Hache”, preguntó Leunis. “La vez pasada me votó diciendo que era la única que le quedaba, cuando le marqué que había cuatro personas atrás”, replicó Carballo. “Y por más que sea un juego, hubo actitudes que no me gustaron con otras personas, como el Chanchi o Ima”, agregó, enfatizando que más que el voto, le había molestado la mentira.

“Yo me siento defraudada pero no hago bandera de eso”, aseguro Lissa en el back. Ante su compañera, prefirió guardar silencio. Sabrina la invitó a decirle lo que quisiera “sin filtro”. Pero la cantante se mantuvo en su punto. “No quiero mezclar las cosas. No quiero hablar de su persona cuando estamos en un juego, y uno hace lo que puede. “Yo me estoy sintiendo juzgada, y como no me gusta, no quiero hacer eso con los demás”, argumentó.

Con las cartas marcadas de antemano, la votación fue una formalidad. La Familia -Martín Salwe, Emily Lucius, Chanchi Estévez, Imanol Rodríguez y la propia Sabrina-, votó por unanimidad Lissa. Emily fue el blanco elegido por Los Sanguinarios, y recibió los votos de Locho, Alex y Lissa, mientras que Melody Luz ratificó su independencia con un voto inofensivo dirigido al Chanchi.

“Es una mina jodida, pero no creo que sea mala mina. Está sacando las peores cosas que tiene en su interior que todos las tenemos”, analizó la Bandana. “Quiero jugar con ella. Ya que tantas ganas tiene de votarme, nos vemos en el juego”. La mesa está servida y la definición se verá el próximo lunes, cuando La Familia o Los Sanguinarios se quedará con una integrante menos.

