El radical cambio de imagen de Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos: “Un look sanguinario”

Alex Caniggia mostró su nuevo look en El Hotel de los Famosos (El Trece)

“Yo no soy más de La Familia. Quiero echarlos de uno en uno”. Antes del desafío de La Hache que terminó con la eliminación del Turco García, Alex Caniggia rompió el bloque sólido que dominaba el cotidiano de El Hotel de los Famosos y se armó su propio grupo. Desde entonces, lidera el equipo que bautizó Los Sanguinarios junto a Lissa Vera y Locho Loccisano, con el que se propone dar batalla hasta el final.

Acorde con este nuevo escenario, el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis sintió que tenía que acompañar este nuevo escenario con un rotundo cambio de look. Y sin traicionar su extravagancia, pasó por la peluquería y sorprendió a todos con su nuevo aspecto.

En medio un clima de tensión en aumento, el Emperador ingresó al spa del hotel y se le iluminó la cara al ver al coiffeur. Se fundieron en un abrazo y se dispuso a elegir entre la paleta de colores, optando el amarillo y rojo. “¿Mitad y mitad?”, preguntó el peluquero. El participante dudó, y terminó decidiendo por rojo en el centro y amarillo a los costados, manteniendo el rapado sobre las orejas.

El nuevo look de Alex Caniggia (Captura El Trece)

Como por acto de magia, Alex apareció en el back con su nuevo atuendo. “Un look sanguinario” celebró con un grito tribal. “No se si soy un gallo o Pikachu”, dudó, antes de mirarse al espejo y elogiar al coiffeur: “Me encantó, sos el número uno. Los uno con los uno”, elogió sin preocuparse por parecer humilde. Por entonces ya había decidido cual iba a ser su nuevo álter ego.

“Se puede decir que soy un gallo. El Gallo Dimitri”, exclamó entusiasmado aludiendo a su segundo nombre, para cerrar con un cacareo. En eso ingresó Martín Salwe, ex aliado y actual enemigo, que dejó a un lado sus actuales diferencias para elogiar su nuevo look. “Te quedó fenómeno, hijo de p..., te odio con toda mi alma. Todo te queda bien”, señaló, y se sumó el halago de Emily Lucius. Mientras, Alex seguía entrando en su nuevo personaje. “Soy un sanguinario”

Alex Caniggia contó cómo es el particular estilo de vida de su hermano Axel





Alex viene de estar envuelto en una polémica cuando no tuvo reparos a la hora de definir a su hermano Axel, con quien, al parecer, no tiene una buena relación. Muy pocas veces el mediático se había referido a él, pero su exposición en el programa hizo que abriera un poco más las puertas de su intimidad. “Le chupa un huevo todo, pero es un bohemio cheto. Es alto careta, no sabés como se viste. Se manda a hacer él los trajes ”, dijo en una charla con el Chanchi Estévez, donde aseguró que su hermano vive en Frankfurt.





A pesar de su bajo perfil, la respuesta de Axel no se hizo esperar. A través de su cuenta de Instagram, el joven emitió un fuerte descargo: “Quiero comunicar que hace uno días en el programa El Hotel de los Famosos se han dicho falsas declaraciones sobre mi persona”, comenzó escribiendo. Y agregó: “He de aclarar que nunca he estado ni vivo en Frankfurt, así como desmentir todo lo que se ha dicho sobre mí, ya que se realiza exclusivamente con la única finalidad de ensuciar y dañar mi imagen personal”.

En ese sentido, cerró confirmando el nulo vínculo con su hermano menor: “Con respecto a la persona que realiza estas declaraciones, quiero comentarles que desde hace muchos años no nos vemos ni tenemos ningún tipo de contacto”

