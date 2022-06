El cruce entre Chanchi Estévez y el Chino Leunis por la falta de sanciones en El Hotel de los Famosos: “Esa no es la verdad”

El enojo de Chanchi Estevez tras perder un desafio y el cruce con El Chino Leunis

El jueves tuvo lugar el desafío de huéspedes en El Hotel de los Famosos (El Trece) y el resultado indignó a Maximiliano Chanchi Estévez. Tal como había pasado algunas semanas atrás, tuvo un fuerte cruce con Leandro El Chino Leunis, y esta vez le reclamó la falta de sanciones para los participantes cuando no respetan las reglas de los juegos que propone la producción. Pampita Ardohain también mantuvo un tenso diálogo y defendió a su compañero de conducción antes de anunciar quién había ganado la compleja prueba física.

El exfutbolista compitió contra Melody Luz, Martín Salwe, y Emily Lucius, y aunque se esforzó durante todo el trayecto que incluía la rastrera y muchos nudos por desatar, fue el perdedor del desafío. Por lo tanto, quedó nominado al laberinto junto a Imanol Rodríguez y Sabrina Carballo. “Ayer me pusieron un juego así y hoy pusieron todos de piernas también; si intenté veinte veces desatarlos, así no se puede, dejate de joder, mientras que ellos apoyan el pie y dale que sigue”, reclamó Chanchi, muy enojado.

Detrás de cámaras, la bailarina sostuvo: “En los juegos hay grises, depende de uno agarrar ese gris o señala al otro y perder tiempo”. Después de tomar un poco de aire, el exjugador de fútbol regresó y explicó: “Estaba bastante ofuscado porque no fue un juego fácil par amí. Muchos nudos, por mi contextura física dos tablas es muy poco para sostenerse, eso es más para personas livianitas y sumale que no se lo decía nada a otros participantes que hicieron mal el juego”. Frente a frente con los conductores, puso en palabras su malestar y aseguró que desde el comienzo del reality advirtió esas “injusticias”.

“Siento que cualquier esfuerzo que haga parece que a veces lo hacen al propósito, muchos nudos, me tiré abajo y todo, pero si van a permitir algunas cosas para algunos y otras no, que me lo avisen”, cuestionó. Leunis lo interrumpió y le aclaró: “Entiendo que es tu mirada, que no es la realidad ni la verdad”. Aún más molesto, Estévez retrucó: “Si vos ves las imágenes te vas a dar cuenta”. En este sentido, Pampita le pidió a Imanol que diera su opinión, ya que vio el desempeño de todos desde afuera.

“A mí siempre me dijeron que no se podía apoyar la pierna en la rastrera, pero entiendo que algunos lo hayan querido utilizar”, comentó el participante. “Vos sentis que ese detalle hace que Maxi no haya ganado la prueba?”, le consultó el Chino. Sin afirmar ni negar, Rodríguez explicó: “Yo creo que él juegó como debería jugarse el juego”. La conductora volvió a involucrarse y preguntó de manera concreta: “¿No reconocés que los demás manejaron mucho mejor el equilibiro?”.

“Puede ser también”, recalculó Imanol, mientras que la hermana de Belu Lucius resaltaba en el backstage: “Hace mucho se debería sancionar a diferentes participantes por incumpliento, por injusticias, y por tramposos”. Finalmente, Salwe fue el ganador del desafío en esta ocasión y disfrutó del beneficio de compartir una noche en la suite máster del hotel con Emily, con quien mantiene un romance desde que la participante ingresó al reality. El viernes se definirá quién será el primer duelista de la semana, según el desempeño del laberinto de Sabrina, Chanchi e Imanol, siendo la primera vez que tres miembros del grupo autodenominado La Familia competirá entre sí.

