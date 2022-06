La contundente respuesta de Guillermina Valdés sobre la posibilidad de volver a trabajar con Marcelo Tinelli

La modelo y empresaria habló sobre la separación del conductor y aseguró que no tendría inconveniente en coincidir en un proyecto laboral

A un mes de comunicar su separación tras nueve años de amor, Guillermina Valdés brindó un móvil a LAM (América) y respondió con amabilidad a todas las preguntas sobre su vínculo con Marcelo Tinelli. Como padres de Lorenzo, cada vez que alguno de los dos rompe el silencio remarcan la buena relación que sostienen como expareja para llevar las riendas de la crianza del pequeño de 8 años. Sin embargo la empresaria dio un paso más y se refirió a la posibilidad de volver a trabajar con el conductor y cómo afronta el proceso del duelo por la ruptura.

El cronista Santiago Sposato charló con la actriz mientras caminaban por las calles del barrio de Palermo. “Nunca perdés la sonrisa”, fue la primera impresión del periodista por la expresión risueña de Guillermina. “Intento, pero a veces uno también está en paz, en armonía y está bueno sonreír, hace bien”, le contestó Valdés. En este sentido, aseguró que está enfocada en sus proyectos laborales, con sus emprendimientos de belleza y bienestar: “Yo siempre trabajé, a veces más, a veces menos, sobre todo cuando los chicos eran chiquitos bajé un poco la intesidad, pero siempre lo valoré y lo cuidé, como lo sigo haciendo”.

“¿Qué extrañás de la vida en pareja”, le preguntó Sposato. Con nerviosismo y sorpresa, respondió: “Ahora no extraño porque es una decisión y cuando uno está transitando esto vive este espacio sin pensar mucho en el otro; por ahora estamos bien así”. El cronista quiso saber si fue ella quien puso el punto final a la relación, pero la empresaria se mantuvo firme en que se trató de una decisión compartida. “Lo elegimos ambos porque somos dos personas adultas que nos queremos un montón y esto era lo mejor en este momento”.

Guillermina Valdés y su hijo Lolo, fruto de su relación con Marcelo Tinelli

La siguiente consulta fue si compartiría un espacio de trabajo con Tinelli. “Obvio, con Marce siempre, y con Ángel (De Brito) también, con los dos”, fue la contudente respuesta con un guiño al conductor del programa. Incluso halagó a Juanita, la hija menor de Marcelo y Paula Robles, por su participación en el desfile de Adrián Brown en el Teatro Colón: “Ella es una bomba, es divina”.

Anteriormente Guillermina se había referido a la ruptura durante los festejos por el aniversario de un shopping en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece). “Estamos muy bien, la vida me ha dado la oportunidad de tener un hermoso vínculo con el papá de mi hijo y para mí eso es todo. Nos respetamos y queremos, qué más le puedo pedir a la vida”, contó. También aseguró que diariamente hablan de su hijo Lolo: “Vemos qué es lo mejor para él, es el proceso de la separación, y saber que vamos a ser compañeros toda la vida”. Sobre si sigue en contacto con el resto de los hijos de él y viceversa, marcó distancia: “Cada uno cuida los espacios, pero lo que es común, Lolo y una fundación que peleamos para que haga esta bueno que siga, que es el motor para seguir”.

Al escuchar que nombraba a su ex de manera cariñosa, le preguntaron por aquella mención “al padre de sus hijos” que había hecho ruido. “Lo nombro siempre, quizás lo editaron, no sé. Yo tengo buena onda, si alguien le quieren buscar la quinta pata al gato no sé, pero yo tengo buena onda con Marce, no te voy a mentir. Lo quiero”, señaló sin rodeos. Por último, también se refirió a los rumores que hablaban de una mala relación con los hijos del conductor: “Los amo, fueron nueve años”, respondió y negó que haya fisuras en la familia ensamblada: “Hicimos un espacio hermoso, es el día de hoy que lo festejo, lo agradezco y lo conservo porque tengo relación con todos”, aseguró respondiendo todo, salvo la consulta si la ruptura era definitiva, que eligió gambetear para subirse rápidamente a un automóvil.

SEGUIR LEYENDO: