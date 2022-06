La reacción de María Becerra a un video que parodia la relación de su exnovio Rusherking y la China Suárez

La parodia de Pablito Castillo al romance de la China Suárez y Rusherking que motivó la reacción de María Becerra

En los últimos días, la relación entre Eugenia La China Suárez y Rusherking fue de las más comentadas del mundo del espectáculo. De pequeños guiños en redes pasaron a mostrarse juntos en el after party del Martín Fierro y a compartir salidas a la vista de todos. Hace diez días, el músico lo blanqueó definitivamente durante su visita a PH, Podemos hablar. Y el sábado pasado, la actriz lo fue a ver al Luna Park, y siguió su concierto a un costado del escenario.

En medio de estos encuentros, el hecho más comentado fue cuando pasaron la noche juntos en un hotel de Recoleta y fueron sorprendidos por las cámaras de LAM. Para colmo, al salir del establecimiento se dieron cuenta que la grúa se había llevado sus respectivos vehículos y debieron tomarse un taxi. En las últimas horas, la situación fue parodiada por el el influencer Pablito Castillo, que puso el foco en la escena y le sumó la frase que patentó el trapero: “Me fui mundial”.

El video tuvo miles de reproducciones y entre las reacciones dos llamaron la atención. Una fue la del propio Rusherking, que se tomó con humor la parodia del influencer: reaccionó al respecto. “Jajajajaja Te amo”, escribió el cantante santiagueño al pie de la publicación. La otra la descubrió Juariu, toda una especialista en detectar matices en las redes de los famosos, que pescó un inesperado “Me gusta” de María Becerra en el video que hacía referencia a su ex.

El like de María Becerra a la publicación que descubrió Juariu

Previamente, Becerra había lanzado una indirecta alimentado los rumores de enfrentamiento con Suárez con un polémico comentario que hizo en sus historias de Instagram. La cantante había estado compartiendo escenario con Tini Stoessel, quien ofreció una serie de recitales en el Hipódromo de Palermo, y ésta le agradeció haber compartido ese momento tan importante con ella mediante una story. “Gracias por haber estado, sabés cuanto te amo y admiro”, le escribió la actual novia de Rodrigo de Paul.

Enseguida, María reposteó el mensaje de su colega, con quien grabó el hit Miénteme, y le dedicó una palabras que más bien parecían una indirecta para la actual pareja de su ex. “Te amo tanto Tinita, gracias por dejarme formar parte de ese momento tan especial. Te admiro de acá a la China, como persona y como artista. Te amo”, escribió Becerra. Cabe recordar que Suárez también había sido señalada por haber mantenido un supuesto affaire con el jugador de la Selección Argentina en octubre del año pasado, cuando ya habría empezado a salir con Stoessel.

A Rusherking también le gustó la parodia

A finales del año pasado, María dejó entrever en sus redes sociales que su novio por entonces, Rusherking, le había sido infiel, al descubrirle unas conversaciones con una instagramer y modelo argentina. A los pocos días tuvieron una discusión en la vía publica y luego confirmaron sus separación. Y cuando algunos rumores hablaban de una posible reconciliación, la intérprete de “Animal” publicó durísimos mensajes en su cuenta de Twitter dirigidos a su ex. Finalmente, Becerra borró los tuits y al otro día les ofreció unas disculpas a sus seguidores. “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherking y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación”, escribió y dio por cerrado el tema..

En abril, durante su visita a PH, Podemos hablar, la artista oriunda de Quilmes pasó al frente ante la consigna del punto de encuentro sobre “los que piensan que se puede tener buen vínculo con su ex”. Y comenzó refiriéndose en modo genérico a sus relaciones. “Creo que es lo ideal. Son personas con las que has sido muy feliz, tuviste momentos súper bonitos, compartiste un montón. Me ha pasado que terminé súper bien y que terminé súper mal”. En este punto, el conductor Andy Kusnetzoff hizo referencia directa a Rusherking, y con cierta distancia del escándalo, la artista se mostró reflexiva. “Siento que el tiempo todo lo cura y al menos en mí, está la meta de ser buenos amigos, me gustaría compartir un café porque le tengo un gran cariño”. aseguró.

SEGUIR LEYENDO: