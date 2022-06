El video de la China Suárez y Rusherking, muy apasionados en un recital

Las imágenes de China Suárez y Rusherking a los besos en un recital

Están a full. Desde que decidieron no esconderse más de los flashes, Eugenia La China Suárez y Rusherking viven su amor a pleno, a la vista de todos y sin importar el qué dirán. Por eso, el último sábado se la vio a la actriz en las primeras filas del Luna Park para presenciar el show del cantante, al que fue también acompañada por su madre, Marcela Riveiro, y sus hijas Rufina Cabré y Magnolia Vicuña.

Pero en las últimas horas la flamante pareja también se dio el gusto de hacer una salida a solas y asistir al concierto del venezolano Danny Ocean, que tuvo lugar en el Teatro Vorterix, en pleno barrio porteño de Colegiales. Allí se los vio muy acaramelados e incluso uno de los fans que estaban presentes no dudó en registrar el momento en el que Suárez y el exnovio de María Becerra se besaban apasionadamente.

Este no es el primer recital que los tortolitos disfrutaron juntos desde la platea. Por caso, días atrás estuvieron en la presentación del álbum debut de Emilia Mernes. Si bien en esa oportunidad evitaron mostrarse juntos, subieron historias a sus respectivas redes sociales, dejando en claro que habían estado en el lugar y destacando el talento de la entrerriana.

“Una estrella, lit (literal). No puede ser más hermosa y talentosa”, escribió la ex Casi ángeles, que también está incursionando en el ambiente musical y se prepara para editar sus primeras composiciones propias, luego de realizar una colaboración con Santi Celli. “Te amo, hermanita. Qué orgullo. Nos hiciste llorar”, señaló Rusherking, al compartir un video en el que Emilia cantaba “Cuatro veinte”.

La foto con la que China Suárez confirmó su romance con Rusherking en su cuenta de Instagram

En los últimos días fueron varios los amigos famosos de la China que salieron a apoyar su relación con el músico. Uno de ellos fue Peter Lanzani, quien en una entrevista con Socios del Espectáculo se refirió a las constantes críticas que recibe Eugenia. “Estamos viviendo una época súper hipócrita donde todos creemos que nos estamos deconstruyendo y no nos estamos deconstruyendo mucho, la verdad Me parece que juzgar es algo que quedó muy viejo”, expresó con indignación. Y sostuvo: “Ojalá pueda seguir con la fuerza y la entereza que siempre la caracterizó, y ojalá que nos empecemos a preocupar por las cosas de que verdad importan, no con quién sale uno y con quién sale el otro o si hizo las cosas bien o mal. Espero que (La China) esté muy bien y que siga siendo muy feliz”.

Lali Espósito fue otra de las famosas que sumó su apoyo. “Me gusta que mis amigos estén felices”, había dicho en un móvil con LAM, justo cuando estaba por entrar al restaurante en el que Marley festejó su cumpleaños. Con un tono relajado y descontracturado, la autora de “Disciplina” opinó sobre el nuevo amorío mediático. “Si la China está feliz, espectacular. Es amiga de toda la vida”, dijo.

Por último, Mery Del Cerro, de quien mucho se habló sobre su distanciamiento de Suárez, destacó: “Es parte de la gente que siempre va a criticar. Para mí cada uno tiene que hacer lo que le parece que es y ser feliz con su vida. La gente critica porque es fácil hacerlo, pero después me encanta verlos felices, que estén bien y enamorados. Es un tema de ellos y nadie tendría que opinar. Somos personas expuestas, perfecto, opiná, pero con un límite”.

