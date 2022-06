Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff para el próximo programa de PH, Podemos hablar

Quiénes serán las figuras que Andy Kusnetzoff recibirá este sábado en PH: Podemos hablar (Lihueel Althabe)

La sexta temporada de PH, Podemos hablar sigue en marcha y se van afianzando algunos de los nuevos segmentos que conectan con la emoción y el costado lúdico de los invitados. Esta semana, Andy Kusnetzoff recibirá cinco personalidades con mucha trayectoria para intercambiar anécdotas y llamarlos al clásico “punto de encuentro”. Se verá el próximo sábado 4 desde las 22 horas y el conductor estará nuevamente al frente de su exitoso ciclo de entrevistas por la pantalla de Telefe.

Entre los invitados para esta nueva emisión se encuentran dos conductores de peso de la misma pantalla. Por un lado, Alejandro Marley Wiebe, que al día siguiente debutará con una nueva temporada de La Voz Argentina; y también Jey Mammon, quien sigue cada vez más firme al frente de La Peña de Morfi.

Marley es uno de los invitados de esta semana en PH: Podemos Hablar. La foto es de esta semana, cuando celebró su cumpleaños junto a Elizabeth Vernaci y más amigos (RS Fotos)

En tanto, la lista de invitados se completará con las presencias estelares de Belén Francese, Agustín Cachete Sierra y la periodista Romina Manguel.

El sábado pasado, lo fuerte de PH: Podemos hablar pasó por la presencia de Rusherking, quien confirmó su relación con Eugenia La China Suárez. “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, admitió el exnovio de María Becerra, antes de ponerle nombre propio al motivo de su felicidad: “La China me dice Thomy”.

A continuación, contó con detalles su relación con la ex Casi ángeles: “Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, señaló, y se refirió a la cámara indiscreta que viralizó la historia por primera vez. “Tuve la mala suerte de que me grabaron cuando estaba en una en los Martín Fierro. No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien porque me parece mucho”, reconoció con algo de timidez.

Belén Francese también estará en PH este sábado (Foto: Instagram)

Por momentos soltándose, y por otros volviéndose introvertido, Rusherking repasó aquellos primeros momentos con La China. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también”, relató, sin dar fechas ni más precisiones. Pero asegurando que todo marcha por el buen camino: “Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso”.

En una improvisada conferencia de prensa, formada por los invitados Cristina Pérez, Agustina Cherri, Lío Pecoraro y Antonio Birabent, también le preguntaron por el incidente con la grúa a la salida del hotel. “Fue todo muy rápido. No me dio tiempo a reaccionar. Me subí enseguida al auto. La pasamos excelente”, aseguró sin dar demasiados detalles. Ya la cámara había dado muestras de su incomodidad ante la exposición, un mundo que está conociendo a la fuerza. “Nací y viví en Santiago del Estero, tengo re bajo perfil”, se excusó.

Rusherking habló por primera vez de su relacion con la China Suárez

Y en este sentido, explicó cómo toma este cambio repentino. “Fue fuerte y es fuerte todavía porque vine para PH y había como cuatro cámaras esperándome. Al principio la pasé mal, y la verdad me estoy adaptando. Tengo un equipo muy bueno por suerte y amigos que me ayudan”, expresó. Y parte de esta realidad incluye también a su familia, a quienes trata de mantener a resguardo: “Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que ven en la tele”, resumió. Y cuando le preguntan, habla maravillas de su nuera: “Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”.

SEGUIR LEYENDO: