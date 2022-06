Los famosos disfrutaron del nuevo espectáculo de Jey Mammon en el teatro Multitabarís

Jey Mammon estrenó El mundo de Jey en el Multitabarís Comafi (RS Fotos)

Jey Mammon debutó en la Calle Corrientes con el espectáculo El mundo de Jey en el teatro Multitabarís Comafi. El show cuenta con mucha música, bailes, anécdotas desopilantes, así como los recuerdos más emotivos de su infancia y adolescencia hasta llegar a hoy con todo el humor del popular artista. Las funciones se realizan de miércoles a domingo.

Diversas figuras de la farándula y la televisión asistieron al estreno, como Fátima Florez, Norberto Marcos, María Laura Santillán, Ana Roselfeld, Alejandro Lerner, Jésica Cirio, Fabiana Cantilo, Sofía Morandi, Santiago Giorgini, Cecilia Roth, Guillermina Valdes y el Bicho Gómez, entre otros.

Jey Mammon con Fátima Florez y Ana Rosenfeld

El estreno estaba previsto para el miércoles 25 de mayo, pero se debió posponer por un problema de salud del protagonista. “Informamos que la temporada de Jey Mammon -prevista para debutar el próximo 25 de mayo- se pospone por una semana motivado por resultado covid positivo del protagonista. Todas las entradas adquiridas quedan validadas para los mismos días y horarios de la semana siguiente”, informó el productor Carlos Rottemberg en su cuenta oficial de Twitter.

Santiago Giorgini

Jey Mammon está viviendo un momento profesional muy exitoso. Luego de una gran temporada en América al frente de Los Mammones, que le valió el Martín Fierro como revelación, el humorista desembarcó en Telefe para llevar a cabo un nuevo proyecto. En el medio, y con la trágico fallecimiento de Gerardo Rozín, se puso al frente de La peña de Morfi, el emblemático ciclo de los domingos que conducía el rosarino en el canal de las pelotas.

El 1° de mayo, Jey junto a Jesica Cirio abrió la nueva temporada de La peña de Morfi en un clima de profunda emoción: “Yo vuelvo a Telefe con El Show de Jey Mammon que lo vamos a preparar, pero circunstancialmente se da venir acá y abrir la casa de La Peña, este proyecto de Gerardo Rozín que es hermoso y es la casa de la música”, sostuvo sobre su llegada a la conducción del ciclo.

“Las circunstancias de la vida me llevan a que Gerardo me abra las puertas de su peña y me abrió las puertas del piano para hacer la séptima temporada de La Peña de Morfi. Estoy muy agradecido a Telefe y quiero honrarte, Gerardo haciendo tu peña. Estoy muy feliz de estar acá con este equipo que va solo. Y antes de empezar se los quiero agradecer, ya arranca la séptima temporada de La Peña de Morfi”, concluyó para dar paso al primer programa.

Jesica Cirio

Fátima Florez y Norberto Marcos

A finales del año pasado, en su despedida de Los Mammones, el conductor se emocionó al repasar lo que había significado el programa para su carrera: “¿Saben como se resume todo? Gracias. ¿Pero saben a quiénes gracias, sobre todo? A todos ustedes que están del otro lado, porque estos dos años fueron una mierda y ustedes que están del otro lado estuvieron ahí acompañando y este programa les hizo bien”.

En otro plano, el creador de Estelita se prepara para publicar su primer trabajo discográfico, del que ya se conoció una colaboración con Benito Cerati, surgido luego de la gran repercusión que tuvo con su actuación al piano en el ciclo de América. También participarán Joaquín y Lucía Galán, Palito Ortega, La Sole, Valeria Lynch y su pareja, Mariano Martínez, Juliana Gattas y Ale Sergi de Miranda. La producción estará a cargo de Lito Vitale.

Fabiana Cantilo

Sofía Morandi

El Bicho Gómez, su pareja y su hija

Cecilia Roth

Alejandro Lerner y su pareja

Guillermina Valdes

María Laura Santillán (RS Fotos)

SEGUIR LEYENDO: