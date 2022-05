Pampita, Zaira Nara, Guillermina Valdés, Pía Slapka y otras famosas se divirtieron en el festejo de los 30 años del Alcorta Shopping

Pampita y Guillermina Valdes (RS Fotos)

Figuras del espectáculo y la moda participaron de la celebración de los 30 años del Alcorta Shopping. En el evento los diseñadores presentaron las nuevas tendencias en un desfile lleno de glamour que se llevó a cabo en el centro comercial este jueves 26 por la noche.

Pampita Ardohain, Zaira Nara, Guillermina Valdes, Mica Tinelli, Ricky Sarkany, Santiago Artemis, Lucía Celasco, Lola Latorre, Mery del Cerro y Pía Slapka dijeron presente en este importante evento de moda en el que Karina La Princesita se encargó de cantar sus clásicos temas y dar mucha alegría al público presente.

Los diseñadores presentaron las nuevas tendencias en la celebración del Paseo Alcorta

En LAM (América), realizaron un móvil desde el shopping con el periodista Santiago Sposato. De esta manera, Ángel de Brito y las angelitas en el piso, entrevistaron en primer término a Zaira Nara, quien habló de su relación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos con quien atraviesa rumores de crisis desde hace unos meses.

Zaira Nara

Mientras la modelo hablaba de este momento particular de su relación y de cómo responder las requisitorias de la prensa, hizo referencia a su colega, Pampita. “Tiene como un master. Ella dice ‘no hablo del tema’, y yo soy muy verborrágica”, reconoció la hermana de Wanda Nara. En ese momento, Carolina apareció en escena y la pusieron al tanto. Le contaron que Zaira la tenía como una referente a la hora de gambetear algunas preguntas incómodas y recibió una clase improvisada.

“Capaz en algunos temas es mejor cerrar la puerta desde el principio y ya ellos se acostumbran que de eso no vas a hablar nunca”, dijo la conductora de El Hotel de los Famosos (El Trece) y siguió poniendo en común su experiencia. “No quiero que si mañana los chicos googlean encuentren que hablé mal de su papá, o que recibí algo feo del otro lado, prefiero no meterme en nada, opinar solo de mis cosas”, agregó.

Pampita Ardohain

En el festejo, Mica Tinelli presentó la última colección de su marca Ginebra. Además, la diseñadora habló con De Brito sobre la reciente separación de su papá, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes, la empresaria que estaba presente y optó por sacarse fotos con Pampita y el diseñador Santiago Artemis.

“Me sorprendió”, fue lo primero que atinó a decir la hija del conductor de El Trece. Y agregó: “Ya en el último tiempo los veía como un poco más distanciados, pero nunca pensé que iban a tomar la decisión de separarse”. De todas maneras, dejó en claro que cuando se reencontró con ambos cuando regresó de Tijuana los vio bien, a pesar de haber tomado caminos diferentes. “Realmente se separaron en buenos términos, y yo a Guille la quiero mucho; está al lado en un evento ahora y papá también está bien, así que como los veo tranquilos me parece bien”, explicó.

“¿Crées que puede haber reconciliación?”, quiso saber la panelista Andrea Taboada. Una vez más, contestó con sinceridad: “Hoy si me preguntás no lo veo mucho, pero sé que se tienen mucho cariño, mucho amor, así que capaz que con el tiempo... y además tienen a Lorenzo, así que todo puede ser”. Más adelante definió el 2021 como “un año para el olvido” por lo difícil que fue para ella y su hermana la internación de su madre. “Fue horrible, fue muy duro lo de mamá, y ahora en junio se cumple un año del trasplante y es como el segundo cumpleaños de mamá porque la verdad es como que volvió a nacer”, finalizó.

El desfile de diversas marcas en el Paseo Alcorta

Pía Slapka y Mery del Cerro

Santiago Artemis y Guillermina Valdes

Karina La Princesita

Guillermina Valdes

Ricky Sarkany

Lola Latorre (RS Fotos)





