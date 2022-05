El reclamo de Matilda Blanco a Sabrina Carballo que terminó en llanto en El Hotel de los Famosos: “Sos una mosquita muerta”

La actriz y la asesora de imagen discutieron por el rol de Chanchi Estévez en el reality y todo terminó en lágrimas

Cuando los participantes de El Hotel de los Famosos creían que la recta final estaba más cerca, aparecieron nueve candidatos con ganas de ingresar al reality de El Trece. Caras nuevas y rostros conocidos generaron sensaciones encontradas que todavía siguen presentes. Aunque solo tres del total de los aspirantes se podrán sumar a la competencia, toda la semana convivieron como staff y huéspedes y salieron a la luz varios pases de factura. En este contexto, Sabrina Carballo y Matilda Blanco protagonizaron un fuerte cruce que terminó en llanto.

La asesora de imagen reconoció que no la pasó bien durante su estadía y esta vez se propone ser más honesta sobre las estrategias de sus compañeros, que siguen firmes como posibles ganadores del premio de 10 millones de pesos. “Sos una mosquita muerta”, le dijo a la actriz luego de un roce durante el desayuno. Indignada, Sabrina advirtió en el backstage: “¿Qué me dijiste? No, esto no va a quedar así”, y después se acercó a Matilda para pedirle que no le faltara el respeto.

“Yo estoy jugando”, se justificó Blanco, pero su respuesta no la conformó. Todo lo contrario, la discusión empezó a transformarse en una pelea a los gritos que se trasladó a la cocina. “Sos una maleducada, yo no estoy jugando”, aseguró molesta la ex Verano del 98. ”Ay, no sabés cómo me afecta...”, ironizó la coach de moda. “No me faltes el respeto porque la vas a pasar mal”, insistió Carballo, y el contraataque que obtuvo la dejó sin palabras: “¿Por qué no le vas a llorar a Chanchi (Estévez) por lo que te dije? Andá a llorarle a él”.

Chachi Estévez volvió a consolar a Sabrina Carballo después de su cruce con Matilda Blanco

“Ella tira una piedra y cuando el otro se la devuelve le va a llorar a Chanchi. ¿Cómo se llama eso? Mosca muerta”, sostuvo Matilda detrás de cámaras. “¿Quién sos para decirme que no te falte el respeto?”, cuestionó en el cara a cara con la actriz. “Sabrina Carballo”, expresó con seriedad, al tiempo que Blanco recurrió nuevamente al sarcasmo: “Ah mirá vos, y yo Matilda Blanco”. Mientras tanto, Locho Loccisano se paró en medio de las dos para separarlas y les pidió que dejaran de discutir y volvieran a sus respectivos lugares de staff y huésped.

“No me digas moquita muerta porque no lo soy. Sos una desubicada”, le reclamó la participante, completamente indignada. “Con el dedo así apuntándome decís que no te falte el respeto. ¿Pero qué sos? ¿Un militar? ¿Un General?”, cuestionó Matilda. “Mirá como la tocás un poquito y sale lo peor de ella; uno por uno van a pagar lo que hicieron”, agregó en el backstage. El cierre fueron los gritos de Carballo desde el hall: “Sos una señora grande maleducada, no aprendiste nada con todos los años que tenés”.

El presagio se volvió realidad y minutos más tarde la actriz rompió en llanto. “No gordo, yo no vine a hacer este programa, yo me quiero ir a mi casa”, le confesó a Chanchi mientras él trataba de contenerla. “Si te dice mosquita muerta, tan muerta no estás porque seguís en el certamen y ella no”, le recordó el exfutbolista, que también aseguró que sus excompañeros “volvieron peor y más malos”. Al verla angustiada, Martín Salwe también la aconsejó: “Ellos buscan que te pongas mal, que se te parta la cabeza, que estés triste, porque su objetivo es sacarte de quicio con el tema de Chanchi y la estrategia”.

