Bromas, confusiones y las internas al rojo vivo: la noche más caliente en El Hotel de los Famosos

Momentos de tensión en El Hotel de los Famosos (Captura El Trece)

Los ánimos están caldeados en El Hotel de los Famosos. Al cansancio generado por los meses de competencia, se sumó el contexto de repechaje, en el que regresaron algunos de los participantes eliminados e ingresaron dos reemplazos. La noticia no fue recibida de la mejor manera y generó algunas reacciones negativas entre quienes vienen sorteando semana a semana los desafíos de la competencia. La primera en reaccionar en contra de las incorporaciones fue Melody Luz. “No ya está, yo renuncio. Sí chicos, no hay lugar”, protestó la flamante novia de Alex Caniggia, y detrás de ella fueron unos cuantos con el mismo pensamiento.

Quienes reingresaron fueron Militta Bora, Walter Queijeiro, Matilda Blanco, Pato Galván, Majo Martino, Silvina Luna y Lissa Vera. Más tarde llegaron además, Mónica Farro y el Turco García quienes se sumaron a la dinámica del programa y entraron en la lógica de competencias, alianzas y desafíos que propone el reality.

Luego de la competencia de resistencia que ganó Mónica Farro y antes de la celebración de una fiesta patria con danzas típicas y comidas regionales, la tensión del programa giró en torno dos ejes. Por un lado, las bromas de los huéspedes a los staff, con Martín Salwe Emily Lucius como autores materiales. Y luego, con el enfrentamiento entre los históricos y los nuevos, con Sabrina Carballo como la más vehemente.

Malestar en El Hotel de los Famosos por el repechaje

Los bromistas comenzaron colocando miel en las escaleras de las camas y continuaron colocando tierra en a los pies de la cama de algunos de sus adversarios, una movida de la que solo se salvaron el Turco García y Lissa Vera. Cuando los damnificados pidieron explicaciones, Alex les dijo que había sido Locho el culpable. Y en vez de desconfiar del Emperador, increparon al exCombate cuando se acercó a su sector. “Escuchame una cosa, pedazo de idiota. Andate a tu lugar porque sos huésped”, lo expulsó una enfurecida Matilda Blanco. Locho acató la orden sin delatar al autor intelectual, como estrategia para lo que queda de competencia. “Por ahora no lo voy a vender porque es una cartita que tengo guardada”, argumentó.

En paralelo, Sabrina fue recibiendo advertencias de su relación con Maxi Estévez. Cabe recordar que ambos fueron novios hace 15 años y se reencontraron en el programa donde recuperaron algo de aquella química y hasta celebraron un casamiento. Pero la conducta del exfutbolista como líder del grupo autodenominado La familia alertó a algunos participantes, entre ellos Silvina Luna y Pato Galván, que con la información recogida en sus días afuera del certamen trataron de inducirla a que cambie de opinión.

Pero los consejos para que tenga cuidado sobre la supuesta manipulación del Chanchi tuvieron el efecto inverso y la exAmigovios fue escalando en su bronca. “Vienen con una energía, con una posición, con una mirada están todo el tiempo hablando. De golpe tres personas vienen a decirme, ‘mirá que Maxi eso, mirá lo otro’. ¿Por qué no se compran una vida?”, se preguntó antes de que llegara la gota que rebalsó el vaso.

“Me tienen hinchada los h... con la organización. ¿De qué organización están hablando, tarados?”, se preguntó ante su grupo que no terminaba de entender lo que sucedía. ¿Se piensan que Maxi es Tarantino, que es Al Pacino?”, siguió enfurecida y se negó rotundamente a hacerse cargo de las decisiones o las acciones que involucraran a cualquier otra persona que no fuera ella.

“Yo no me hago cargo de nada, flaco. Mi familia está en mi casa, está en Avellaneda. Yo a ustedes no los conozco, ¿de qué familia me están hablando?”, continuó, mientras Emily, Alex, Melody, Martín y Lissa estaban en la suya y no le contestaban. Ya en el backstage, y más tranquila, Sabrina contó “Que de golpe vengan ellos con una data, aparte hasta su actitud es diferente”, blanqueando de manera consciente o inconsciente la madre de todas las batallas de estos días en el hotel. La de los históricos contra los del repechaje.

