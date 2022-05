El mensaje de Connie Ansaldi a Facundo Arana: “Contar con tu amistad es un privilegio”

Connie Ansaldi y Facundo Arana

Días atrás Romina Gaetani visitó El Ejército de LAM (América) y recordó la discusión que tuvo con Facundo Arana cuando se lanzó como cantante en 2019. En medio de las repecursiones, Connie Ansaldi hizo un extenso posteo en su cuenta de Instagram donde habló sobre la amistad que la une al actor hace más de dos décadas. La panelista e influencer se refirió a la gran cantidad de momentos que vivieron y le dedicó contundentes palabras a quienes cuestionen su forma de pensar.

“Contar hace más de 20 años con tu amistad es un privilegio”, sentenció en el epígrafe de la publicación donde sumó una selfie con Arana y otra fundidos en un abrazo con la playa como paisaje de fondo. “A mí no me van a contar como SOS -resaltó en mayúsculas-, ni qué clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón”, sotuvo. Y agregó: “No me van a contar qué batallas propias has librado ni las que has ganado para otros; tampoco me pueden decir con qué poco sos feliz y la alegría que te provocan los triunfos ajenos”.

El posteo de Connie Ansaldi sobre su amistad con Facundo Arana

Luego destacó la personalidad del actor en otro párrafo: “Sé de primera mano de tu don de gente y bonhomía, de tus imperfecciones propias de la naturaleza del ser creado y de tu búsqueda de armonía y paz. Toda tu vida es un reflejo de esto”. Más adelante se refirió puntualmente a las comentarios negativos: “Y si esperan que seas perfecto, espero que tengan esa misma vara para juzgarse a sí mismos, porque la vuelta del destino suele cobrarle caro a los que pecan de justos”.

“¡Pobres de aquellos a los que les tienen que contar quién sos ya que ellos no pueden contar con vos! Ni siquiera sé si cuentan consigo mismos. ¿Contarán acaso los cuentos del que padece en perpetua narrativa su propia destrucción asistiendo como testigos mudos a logros ajenos?”, cuestionó. Sobre el final resaltó: “Es un orgullo para mí publicar estas fotos en este momento para recordarte y recordarles a todos que sos mi amigo, y que te quiero mucho”.

El posteo de Ansaldi llega unas horas después de que María Susini hablara en diálogo telefónico con LAM: “Facu es un ser de luz, es un ser divino, lejos de ser violento. En esta situación Facu está siendo víctima y es una maldad”. Luego agregó: “Convivo con Facu desde hace muchísimos años y entiendo muchas cosas; está lejos de ser violento, respiro con él y si así lo fuese, yo no estaría con una persona así; está lejos de las descripciones esas”.

“Él siempre trató de ayudar, pero más allá de eso, en ningún momento me enteré que estuviesen enemistados o peleados, todo lo contrario. Romina vino a casa en un momento, millones de cosas pasaron”, aseguró. “Pero más allá de Romina, yo llamo para decirles: contextualicemos bien la situación, él está siendo víctima, está siendo acusado de algo que no es, que a mí me consta”, continuó. “Y decirle violento, ¿qué es esto? Si alguna vez se calentó o reaccionó mal no es lo mismo que violencia, y mucho menos de género. Y, como cualquiera, se puede equivocar en una situación, ¿pero de ahí a decir que es violento?”, cuestionó.

