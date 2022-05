Romina Gaetani recordó la charla privada que tuvo con Pampita cuando se la vinculó con Benjamín Vicuña

Romina Gaetani conto la charla que tuvo con Pampita por una escena con Benjamín Vicuña (LAM, América)

En el año 2011, Romina Gaetani protagonizó la tira Herederos de una venganza donde interpretó a Mercedes Leiva, una mujer que regresa a su pueblo luego de pasar un tiempo en prisión, y se enfrenta a todo tipo de comentarios y miradas. Allí compartió cartel con Luciano Castro -su pareja en la ficción-, Marcela Kloosterboer, Federico Amador y Benjamín Vicuña en la producción de Pol-ka que se vio en el prime time de El Trece y se convirtió en uno de los éxitos de ese año.

Este viernes, la actriz visitó el piso de LAM y habló de algunos de sus papeles más recordados. Desde sus primeros en la pantalla chica, como Chiquititas y Soy gitano, tan diferentes entre sí, hasta su villanísima Miranda Echeverry de La 1-5/18, que marcó el regreso de la ficción en la pantalla chica luego del parate por la pandemia. Y en una entretenida charla junto al conductor Ángel de Brito y su panel, se detuvo en algunos episodios puntuales, como su recordado papel ambientado en el pueblo de Vidisterra y un recordado beso de ficción con Benjamín Vicuña que se trasladó a la realidad.

Primero, la actriz puso en tema a los desmemoriados contando cómo se repartían los roles en la ficción. “Yo hacía pareja con Luciano Castro y éste (por Vicuña) era el marido malo, nunca lo besaba”, recordó Gaetani, y se trasladó imaginariamente al set de filmación. “En un momento que estábamos bien, plano lejos, abierto. ‘Acción’, un beso, un beso, un beso”, evocó mientras las imágenes de archivo transmitían la escena en la que besaba al actor chileno. Y ante las consultas de las angelitas sobre lo fogoso del asunto, aclaró de manera terminante: “Lengua, no”.

Romina y Benjamín en Herederos de una venganza

“¿Quedó en el beso, no? ¿No pasó a mayores? Porque siempre hubo un comentario, que Gaetani se morfó a Vicuña”, preguntó de Brito, sobre el rumor que vinculó a Romina con el chileno, quien por entonces estaba en pareja con Pampita Ardohain. “Yo lo dije, en una fiesta que estaban muy...”, apuntó Andrea Taboada, dando a entender que habían estado muy cerca. Pero la protagonista de la historia cortó de raíz las versiones. “Hablé con Caro, todo”, reconoció, buscando bajarle los decibeles al asunto.

Pero de Brito trajo a su memoria algunas reacciones intempestivas de la conductora de El Hotel de los Famosos y lanzó una afirmación en forma de pregunta: “¿Te dijo que te iba a cagar a trompadas?”, indagó irónico el conductor. “No, porque estaba preocupada y no quería que se preocupe”, respondió la actriz entre risas, y deslizó que la producción le había pedido que hiciera el llamado.

“Tengo buena onda con Pampita porque tenemos amigas en común”, explicó Gaetani y contó que no le resultó difícil encarar la situación: “Estuvimos media hora larga hablando. Fue la conversación de dos mujeres hablando de hombres, y cómo estás vos, y cómo estoy yo”, evocó la actriz, que reflexionó sobre determinados rótulos sociales: “¿Por qué esta cosa que siempre nos ponen a nosotras, o a mí que siempre me pusieron en ese lugar de roba maridos, y me comí varios garrones por eso? Yo no soy de salir a decir, dejo que las cosas que caigan por su propio peso y que cada uno se haga cargo del marido que elige o de la mujer que elige”, cerró.

