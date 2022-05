Jey Mammon tiene coronavirus y postergó el estreno de su unipersonal en calle Corrientes

Jey Mammon deberá postergar su regreso al teatro

Jey Mammon vive un momento profesional con diferentes objetivos. Luego de una gran temporada en América al frente de Los Mammones, que le valió el Martín Fierro como revelación, el humorista desembarcó en Telefe para llevar a cabo un nuevo proyecto. En el medio, y con la trágico fallecimiento de Gerardo Rozín, se puso al frente de La peña de Morfi, el emblemático ciclo de los domingos que conducía el rosarino en el canal de las pelotas.

En otro plano, el creador de Estelita se prepara para publicar su primer trabajo discográfico, del que ya se conoció una colaboración con Benito Cerati, surgido luego de la gran repercusión que tuvo con su actuación al piano en el ciclo de América. Y el próximo miércoles 25 de mayo, estaba planeado el debut en Multitabarís Comafi de su espectáculo El show de Jey, el unipersonal que marcará su regreso a calle Corrientes luego de la reapertura de la cartelera teatral después del parate impuesto por la pandemia.

El tweet del teatro anunciando la suspensión

“Informamos que la temporada de Jey Mammon -prevista para debutar el próximo 25 de mayo- se pospone por una semana motivado por resultado Covid positivo del protagonista. Todas las entradas adquiridas quedan validadas para los mismos días y horarios de la semana siguiente”, informó el productor Carlos Rottemberg en su cuenta oficial de Twitter.

De esta manera, habrá que esperar unos días para ver el esperado regreso del humorista a las tablas. El espectáculo, que tendrá funciones de miércoles a domingo, promete al público ver a Jey Mammon como nunca antes. “Un show con mucha música, bailes, anécdotas desopilantes, los recuerdos más emotivos de su infancia y adolescencia hasta llegar a hoy con todo el humor y ese costado de buen tipo”, adelantan, sobre una obra que también tendrá un apartado musical con el conductor sentado al piano.

El 1° de mayo, Jey junto a Jesica Cirio abrió la nueva temporada de La peña de Morfi en un clima de profunda emoción: “Yo vuelvo a Telefe con El Show de Jey Mammon que lo vamos a preparar, pero circunstancialmente se da venir acá y abrir la casa de La Peña, este proyecto de Gerardo Rozín que es hermoso y es la casa de la música”, sostuvo sobre su llegada a la conducción del ciclo.

Jey ganó el Martín Fierro en la categoría revelación por su trabajo en Los Mammones

“Las circunstancias de la vida me llevan a que Gerardo me abra las puertas de su peña y me abrió las puertas del piano para hacer la séptima temporada de La Peña de Morfi. Estoy muy agradecido a Telefe y quiero honrarte, Gerardo haciendo tu peña. Estoy muy feliz de estar acá con este equipo que va solo. Y antes de empezar se los quiero agradecer, ya arranca la séptima temporada de La Peña de Morfi”, concluyó para dar paso al primer programa.

A finales del año pasado, en su despedida de Los Mammones, el conductor se emocionó al repasar lo que había significado el programa para su carrera. “Empezaron a venir los músicos, me empezaron a tratar como pares... Ahora estoy grabando un disco”, agregó Jey, visiblemente emocionado. Y encaró el final: “¿Saben como se resume todo? Gracias. ¿Pero saben a quiénes gracias, sobre todo? A todos ustedes que están del otro lado, porque estos dos años fueron una mierda y ustedes que están del otro lado estuvieron ahí acompañando y este programa les hizo bien. Así que gracias y de nada. ‘De nada’, de parte mía y de parte de la técnica y la producción... A todos, gracias y chau. Gracias y nos seguimos viendo. ¡Nos seguimos viendo!”, enfatizó y confirmó la continuidad del programa.

