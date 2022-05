La salud de Cacho Fontana: cómo se encuentra a una semana de su internación

Cacho Fontana (NA)

Internado con un cuadro de neumonía, a donde ingresó de urgencia hace una semana, Cacho Fontana se recupera favorablemente. Así lo confirmó su hija Antonella, quien, además, espera que los próximos días tener novedades sobre el alta médica del conductor, que se encuentra asistido en el Hospital Fernández.

“Papá está evolucionando bien, de buen ánimo. Si todo sigue así, la próxima semana tendré novedades”, le dijo Antonella Fontana a través de un mensaje de WhatsApp al periodista Juan Etchegoyen, quien lo leyó en su ciclo Mitre Live, y agregó que la joven hizo hincapié en el estado de ánimo de su padre. En tanto, agregó que el conductor de 90 años ya no requiere máscara de oxígeno, dato que alienta a un posible alta médica en los próximos días.

No es la primera internación de Cacho Fontana. En el último tiempo, el histórico conductor radial había ingresado al centro médico ubicado en el barrio de Palermo. Por caso, el 23 de abril celebró su cumpleaños y salió del hogar en el que se encuentra para poder reunirse con su familia en un asado íntimo.

Y hace un año, entre abril y mayo del año pasado, había estado diez días internado por una complicación en su cuadro de coronavirus. En aquella oportunidad, la hija del locutor había contado a Teleshow que celebró su cumpleaños con un buen estado de ánimo, tal como se encuentra por estos días. “Se había realizado un hisopado el 20 de abril, que le dio negativo. El sábado por la tarde-noche tuvo que ser trasladado al hospital Fernández. Tiene neumonía. Como el protocolo lo requiere, le realizaron un nuevo test para detectar la presencia de coronavirus en el hospital y el resultado fue positivo. Él ya tuvo COVID-19 y tiene la primera dosis de AstraZeneca”.

En tanto, el 26 de abril, desde el Hospital, él mismo había tenido que desmentir la noticia de su muerte, falsa información que circuló en las redes sociales. “Estoy vivo”, dijo por ese entonces, dos días después de aquella internación. “Recién me dijo un doctor que lo desmienta. Le dije: ´Mire, lo que usted desmiente, después lo aprueban, lo dan al revés´”, comentó el conductor poniéndole un tinte de humor. Y agregó: “Lo van a hacer cuando la audiencia decaiga, y entonces lo van a decir en una bajada. Yo en este momento que estoy saliendo al aire con dos programas que tienen inmensa mayoría en su audiencia, entonces para mí esta es mi última vez que hablo, no sé cómo titularlo. Muchas gracias por este momento tan enriquecedor”.

En el 2021, al celebrar sus 89 habló con Teleshow: “Estoy muy bien. Me siento mejor que alguien de 89 años, que ya de por sí son muchos”. A la vez que admitió que la pandemia le afectó: “Estoy súper bien atendido en esta clínica. Aquí vivo. Y, en fin... (suspiró) hay un clima parejo en todos lados del mundo... Nos tenemos que acostumbrar a esto”.

“Los días se me hacen muy largos... Interminables. Tengo que estar mucho en la cama. Si no, en otro momento, uno come, duerme la siesta, se levanta, toma la merienda, deja pasar un tiempo y vuelve a comer. Si yo no me cuidara, en este momento sería El Gordo Porcel”, reflexionó hace poco más de un año.

“Pienso mucho en el pasado y recuerdo lo que viví, para bien... Tengo en cuenta a mis compañeros, como a Antonio Carrizo, que fue un maestro para mi. Y a muchos otros. Mi cumpleaños es un día más. No lo festejo con gracia porque son muchos años, pero celebro que los estoy viviendo”, cerró aquella entrevista.

