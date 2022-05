Jimena Buttigliengo, la presunta tercera en discordia entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen, rompió el silencio

Jimena Buittigliengo, Jakob Von Plisen y Zaira Nara

El las últimas horas se conoció el nombre de la presunta tercera en discordia entre Zaira Nara y Jakob von Plessen. Se trataría de Jimena Butilengo, una modelo cordobesa actualmente radicada en París con su pareja y sus hijos mellizos de cuatro años.

El jueves por la noche, luego de que todas las miradas apuntaran a ella, la rubia rompió el silencio. “Cuando te despertás en un país (Francia) y todo el mundo está inventando cosas que nada que ver sobre mi y mi nombre en mi país (Argentina)”, comenzó en una historia que compartió en sus redes sociales.

Luego agregó: “Zaira Nara (la arrobó) no conozco a tu marido, no lo vi nunca en mi vida, Jakob”. En la siguiente oración se dirigió directamente a las panelistas de Socios del espectáculo que dieron la información de la presunta relación amorosa: “Luli Fernández dejá de inventar cosas que no van. Karina Iavicoli, hablen de cosas importantes y dejen de hacer lío entre las familias”.

Jimena Buittigliengo

“Cuando pasó el Wandagate, Jakob, el ¿ex? de Zaira Nara, habría tenido encuentros -porque ya se conocían desde antes y habían tenido historias- en Francia con Jimena Butilengo”, había dicho la periodista antes mencionada en el ciclo de El Trece y su compañera en el programa agregó: “Jimena empieza a tener una crisis con Willy (su pareja). Ella es cordobesa, viene primero a Buenos Aires y se queda unos días. Pero el marido pierde el contacto en un momento con sus hijos. Ella se va a Córdoba a ver a la familia y Wiily contacta al abogado Cristian Cúneo Libarona, (esposo de Luli Fernández), porque no podía ver a sus hijos. Pero no se terminó de decidir si quería accionar o no en contra de Jimena. Ellos superan la crisis, pero coinciden las fechas de la crisis y los encuentros con Jakob”.

El presunto encuentro habría sido en París en septiembre del año pasado, en las mismas fechas en las que Mauro Icardi se encontró en un hotel con Eugenia la China Suárez. Casualmente se había sabido que por esos días, mientras Zaira y Wanda estaban en Roma disfrutando de la semana de la moda, los concuñados se habían quedado juntos al cuidado de sus hijos.

También trascendió que una noche ellos salieron y mientras el futbolista del PSG se veía en un hotel con la ex Casi Ángeles, Jakob se había quedado durmiendo en un auto en la calle, para no levantar sospechas con su mujer y su hermana.

En sus redes sociales Jimena se define como “modelo, actriz, artista, storyteller. Mamá de mellizos. Amante del yoga”. La modelo cordobesa está hace seis años está en pareja con Willy Rizzo, un importante decorador y desarrollador inmobiliario a quien conoció en el restó londinense The Ivy Chelsea Garden. En esa oportunidad, el flechazo fue inmediato y ella hizo sus valijas y se instaló en París, ciudad en la que él residía. En el medio, tuvieron varias mudanzas, pero hoy volvieron a elegir la capital francesa, donde crían a sus mellizos Willy Andrea y Lynda Rose, de cuatro años.

“No quería pasar por esta vida sin haber sido madre, moría de ganas de tener hijos. Y no sólo estoy embarazada de cinco meses y medio, sino que voy a tener una parejita de mellizos, que se llamarán Willy y Linda. No lo puedo creer, pero la vida es así, cuando te llega, te llega”, había dicho en una revista poco antes de dar a luz. En esa ocasión, también trascendió su buena relación con Paula Chaves por un mensaje que la mujer de Pedro Alfonso, casualmente una de las mejores amigas de Zaira Nara, le había dejado en las redes sociales: “¡Lo linda que estás!”.

SEGUIR LEYENDO: