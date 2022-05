Matías Defederico contra Cinthia Fernández: “Hace 15 días que no veo a mis hijas”

La versión de Matías Defederico en medio del escándalo con Cinthia Fernández

En los últimos días, la disputa entre Cinthia Fernández y Matías Defederico tuvo una nueva escalada tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. A más de cuatro años de su separación, la panelista y el exfutbolista no logran ponerse de acuerdo ni en el monto de la cuota alimentaria ni en el régimen de visitas que involucran a sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

Primero, la panelista de Momento D (El Trece) reveló en su Instagram un episodio policial que vivió con su ex, cuando este le prohibió el ingreso al barrio donde vive, que es donde las nenas tienen el campus de deporte. Luego, la escena continuó en LAM (América) donde Fernández reveló el dinero que recibe como pago de las cuotas alimentarias de las niñas. “Me pasa 55 mil pesos. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir”, señaló enfurecida. Y como si fuera poco, Analía Frascino, la madre de Defederico, apuntó en sus redes sociales contra su exnuera, de quien aseguró que “traga su propio veneno”.

En este panorama y con Cinthia presente en el piso, buena parte del programa del martes de Momento D giró en torno a la situación. Y mientras tanto, en sus historias de Instagram, Matías Defederico publicaba un video para aportar una nueva escena al culebrón. “Estoy en la puerta del colegio, hoy es martes me toca a mí, son mis días con mis hijas y nuevamente las retiraron antes. El viernes pasado, que también es mi día, me pasó lo mismo”.

La denuncia de Cinthia Fernández en Instagram

En un video filmado desde el interior de un vehículo, el exHuracán relató que días atrás había ocurrido un hecho similar. “El viernes tuve que denunciar, ahora estoy yendo nuevamente a la comisaría a denunciar porque ya hace 15 días que no veo a mis hijas. Los días míos me las retiran antes”, denunció.

En el programa que conduce Fabián Doman mostraron las historias y Cinthia dio su versión de por qué habían retirado a las niñas: “Me dijo que él no podía entrar, que se arreglara mi mamá como pueda, que vayan las nenas caminando hasta la puerta de mi casa”, señaló la bailarina, que volvió a criticar a su ex: “Él tiene la cautelar pero yo pongo todas las soluciones. Autorizo de todas las maneras posibles ante su actitud maliciosa, eso lo debería haber hecho él y no mi abogado, porque si estás tan desesperado por ver a tus hijas, vas a la justicia para poder realizar la logística de las nenas bien”, argumentó visiblemente enojada.

La palabra del abogado de Cinthia Fernández

Al finalizar el programa, Roberto Castillo, el representante legal de la panelista, explicó la situación. “Hicimos todo, hoy nos contactamos con el juzgado para decirle que nosotros autorizamos a Matías Defederico a ingresar al barrio y a no dejar a las nenas a cuatro cuadras, y ya lo hicimos público”, aseguró el letrado, y apuntó contra el exfutbolista, a quien acusó de tener “una conducta maliciosa que utiliza esto como una chicana para crearle un perjuicio a Cinthia y para seguir desestabilizándola”.

Los duros mensajes de Analía, la madre de Defederico, contra Cinthia Fernández

Castillo destacó que en en el horario que Defederico tiene que retirar a las nenas, su defendida está trabajando. “No hay excusa para que diga que se pueden llegar a cruzar”, sentenció, y profundizó en cuestiones legales: “Hay cruces que son ocasionales y eso no viola una cautelar. Si voy a comprar a un lugar y me cruzo con la persona que me denunció, eso necesariamente no es una violación a la cautelar, es un cruce ocasional y así lo entienden los jueces”, detalló.

El letrado continuó argumentando en favor de su defendida: “Lo más triste es que ellos ya lo saben, el problema es que hay una falta de empatía con las nenas. Es una guerra despareja, porque el talón de Aquiles de Cinthia está a la vista de todos que son las nenas. ‘¿Cómo hago para lastimarla? Le pego a las nenas’ y lo vienen haciendo de manera sistemática”, afirmó.

Por último, Castillo se refirió a su último accionar legal: “Aun así, nos presentamos como querellantes y le pedimos al juez que reconduzca la medida y le diga a Matías Defederico que puede ingresar al barrio y dejar a las nenas, que no tiene que caminar cinco cuadras cargando mochilas”, cerró.

