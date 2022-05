Involucran a Wanda Nara en un escandaloso sorteo por Instagram: su explicación

Wanda Nara envuelta en un escandaloso sorteo

“Me dormí una siesta y me desperté con un mensaje, ni más ni menos que de Wanda diciéndome que me gané un auto”, escribió una usuaria en sus redes sociales. La mujer de Corrientes hacía referencia a que había ganado un sorteo que promocionaba Wanda Nara. Sin embargo, según aseguraron en Socios del espectáculo, el tiempo pasó pero el premio nunca llegó. “Son muchos los famosos expuestos por una empresa que está atrás de esto y que no cumplió con sus compromisos”, comenzó explicando Luli Fernández, una de las panelistas del programa de El Trece. Y siguió: “Hay un sorteo que se realizó a través de una cuenta de Instagram que contrata famosos para que lo visibilicen. Una chica en Corrientes dijo que fue la ganadora de un auto y que no se lo entregaron”.

De inmediato, la panelista aclaró que no es Wanda sino una empresa la que arma el sorteo, pone el premio y contrata a famosos para promocionar la acción, por lo que la acusación, no es contra la mayor de las Nara, sino con la mencionada empresa. Para corroborar su información, Fernández se contactó con la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella quien le confirmó a través de un mensaje, lo que ella suponía”: “Lo que hice fue publicitar un sorteo, no lo hacía yo”, sentenció la empresaria.

Agustina Ramírez es el nombre de la ganadora de un automóvil, en el sorteo realizado hace poco más de dos meses. “Al principio como que estaba todo bien, me pidieron todos mis datos, pero nunca me llegó nada al final”, dijo la presunta damnificada en diálogo con Radio Dos de Corrientes, y agregó: “Después me enteré que le debían a mucha gente la empresa, y no me respondieron más. Le escribí a Wanda por Instagram para pedirle que me ayude y me dejó en visto”.

La joven aseguró que la empresa en cuestión no le respondió más por ninguna de las vías de comunicación: “Fui a ver dónde estaban, me apareció en Internet, llamé y el portero me dijo que sólo iba gente a reclamar, pero no iba nadie a la oficina. Les hablé muchas veces, para preguntar cómo estaban los papeles, cuándo me iba a llegar el auto y me respondían al principio, pero después ya me respondían todo cortante y después ya me dejaron de responder”, explicó, y cerró con algo de resignación ante la situación que no parece tener salida: “Siento que no hay chance de que me den el auto”.

Después de años de batallas, Maxi López y Wanda Nara firmaron la paz

Justamente hoy el Gobierno le mandó carta documento a la mediática y a otros famosos por publicidad engañosa por el caso Vayo Coin, en una medida que fue tomada por la Dirección de Protección Al Consumidor. Es que el año pasado varios famosos promocionaron el esquema Vayo Business, una presunta estafa Ponzi que prometía ganancias a inversores con un negocio de criptomonedas con su propio activo digital, Vayo Coin. Sin embargo, allegados al negocio aseguraron que las celebridades trabajaban con una agencia que hacía las veces de intermediaria.

En otro sentido, pero siempre dentro del ámbito judicial, Wanda viene de sellar el acuerdo con su ex Maxi López a través del cual la empresaria da por saldadas las deudas que el exjugador tiene con ella por la manutención de los hijos en común, Valentino, Constantino y Benedicto. La mediática fue quien el año pasado realizó la primera oferta: deuda cero a cambio de que la casa que ambos compartían en el country Santa Bárbara quedara a su nombre.

El acuerdo, que fue homologado por la Justicia en las últimas horas, había sido firmado por las partes el año pasado. A través del documento establecían que ambos decidían cerrar las 40 causas judiciales que tienen en Buenos Aires por diferentes motivos (económicos, bozales, etc.). Además establecieron que si bien Maxi tiene que seguir abonando la cuota alimentaria de los tres hijos que tienen en común hasta que estos tengan 21 años, las deudas que el futbolista tiene para con ellos hasta ahora, se desestimarían, quedando todo saldado.

