Barby Franco sorprendió al revelar el apodo que le pusieron: “Es horrible, lo odio”

Barby Franco viene con una semana cargada después de algunos enfrentamientos mediáticos donde se mostró tajante con la China Suárez en su debut como cantante y dejó en evidencia su disgusto con Jorge Lanata, por no haber invitado a su pareja al casamiento. Sin embargo, decidió dedicar parte de su tiempo a mantener un ida y vuelta con sus seguidores quienes le preguntaron de todo. Sin miedos, la modelo respondió cada una de las preguntas.

En una de las tantas consultas, Barby contó cuál es el apodo que le pusieron y detesta por una determinada característica física y sus fans se quedaron con admirados. La joven recibió distintos halagos en relación a su belleza, uno de sus seguidores le escribió: “Amo tu nacimiento del pelo, es lo más perfecto que vi”. El mensaje estuvo acompañado por distintos emojis, entre ellos, de “aceitunas”, pero la modelo respondió: “es horrible”.

Barby Franco recibió consultas de sus seguidores y ella respondió

Fue a raíz de su cabello que le colocaron el apodo que detesta, en la historia le dijeron: “¿Posta tu nacimiento del pelo es así de perfecto?”. Barby resaltó: “Es horrible, lo odio por eso nunca me hago tirante. Muero por tener entrada pero mi mamá tiene el mismo pelo. Es más, me dicen cabeza de aceituna”, cerró la pareja de Fernando Burlando, entre risas.

Barby Franco odia el apodo que le pusieron

La semana pasada, Barby Franco, pareja del mediático abogado, fue la encargada de destapar el malestar de su pareja al no haber sido invitados a la ceremonia celebrada el sábado pasado entre Elba Marcovecchio y Jorge Lanata. La mediática estuvo en LAM (América) en calidad de “angelita invitada” y reeditó la polémica al dar nuevos detalles sobre al conflicto entre los letrados. “Estuvimos en un cumple de 15. Muy divertido. Mucho trap, reggaetón, mucho trago”, dijo con cierta carga irónica y restándole importancia a la boda de Elba, quien fue empleada del estudio jurídico de Burlando del cual se desvinculó con mucho conflicto.

Ante la pregunta de Ángel de Brito, el conductor del ciclo, de por qué ninguneaba el casamiento en cuestión, Barby se justificó: “No ninguneamos nada. Al casamiento no nos invitaron, pero fuimos a un 15 y la pasamos bomba”. Y acerca de cómo se lo tomó Burlando, dijo: “No está tan enojado. Sí lo decepcionó lo que dijo Elba de él. Pero este tema ya no le interesa, tiene otros problemas que resolver”.

Barby continuó con su lengua filosa, pero más adelante lo hizo para opinar sobre el conflicto laboral entre Marcovecchio y Burlando. “Ella trabajo cinco o seis años en el estudio y cuando se pone de novia con Lanata y empieza a relajar a nivel laboral, eso es lo que tengo entendido. Estaba como más de novia, no está mal. Se fue a Punta del Este...”, dijo la modelo, dando a entender que una vez comenzada su relación con Lanata, a mediados de 2020, Marcovecchio bajó su producción laboral en el estudio.

Franco le tiró un palo a Jorge Lanata por los dichos contra el abogado: “Lo de él me llamó la atención. Me dio ternura eso que recordó que Burlando fue al Bailando. Él fue por amor a mí. Atacarle el prestigio por eso...”, aseguró Barby sobre los dichos de Lanata contra el abogado, quien tomó la decisión de ir a la justicia por este motivo. Y además, puntualizó dirigiéndose a Elba: “Sos abogada, podés defenderte sola”.

