El fallido intento de Matías Alé de seducir a Estefi Berardi en vivo: ella mostró un mensaje que él le mandó hace tiempo

Tras el accidente de Fede Bal que obligó a que Carmen Barbieri viajara a Brasil para acompañarlo en su internación, Matías Alé se hizo cargo de la conducción de Mañanísima (Magazine). Y desde ese rol, no tuvo mejor idea que intentar seducir al aire a Estefanía Berardi, integrante del panel del ciclo. Pero ella no sólo le cortó el rostro sino que además logró incomodarlo.

Alé comenzó a leer los mensajes del público y llegó uno dedicado a su figura: “Me encantaría conocerte Matías”, leyó de parte de una seguidora del programa. Y él, muy pícaro, le contestó: “Chicos, yo soy muy fácil, eh. Soy muy gauchito. A mí me conocés enseguida”. Eso dio pie a que Estefi le preguntara por su situación sentimental. “¿Estás solo Mati?”, quiso saber ella. “Sí, mi amor”, contestó él de lo más galante. “¿Y te gustaría conocer a alguien?”, se la siguió la panelista. “Sí, mi amor. Decí que llegué tarde con vos”, dijo Alé yendo a fondo, mientras a ella la invadía una risa nerviosa.

De pronto, el musicalizador quiso poner en clima con un viejo tema romántico de César Banana Pueyrredón, y Matías invitó a bailar a Estefi, pero ella no quiso saber nada. “Yo tengo Tinder, tengo Happen, tengo todo. Me pasa que no me creen que soy yo”, contó Alé cuando lo consultaron acerca de cómo hacía para conocer mujeres en la actualidad. Otro panelista del programa lo consultó al respecto de las experiencias con esas plataformas. “Me comí varios garrones, llegué a citas y me fui. No era la de la foto, era mi tía Clota”, manifestó el ex de Graciela Alfano..

Perdido por perdido, Matías insistió con la periodista. “¿No tenés alguna amiga que sea parecida a vos?”, le dijo a Estefi. Pero ella le redobló la apuesta y logró incomodarlo: “En algún momento vos me hablaste por Instagram. Fue hace un montón”, le dijo y desconcertó a un Alé rojo de la vergüenza.

Matías Alé y Estefanía Berardi

“Vos sos noviera. ¿Estás de novia ahora?”, le preguntó el conductor. “Sí, soy re noviera. Y ahora estoy de novia. aunque en el medio de mis parejas estuve un tiempo sola igual”, contestó Estefi. “¿Cómo no me avisaste?”, insistió Alé, comentario que le valió otro freno de parte de la mujer. “Un chico que dice: ‘Soy fácil’ no me gusta”, le espetó.

Así fue cómo a Estefi le preguntaron sobre el contenido del mensaje de Instagram que recibió de parte de Alé. “Me fijo, no me acuerdo, fue hace muchos años”, dijo Berardi mientras buscaba el chat y el conductor se quiso atajar: “No des fechas por las dudas. El quilombo en el que me metí. Sólo me metí en esto”, dijo con nervios.

“Hola, ¿cómo va? Pasé por acá para saludarte. Te vi en algunas publicaciones. ¿Vos en qué andás? Te dejo mi número de teléfono”, leyó el panelista directo desde el teléfono de su compañera. Y tras revelar que Estefi lo despachó con amabilidad, Alé se defendió (“Yo paso mucho a saludar”) e inmediatamente intentó cambiar el foco de la conversación... Pero volvió a fallar.

“Estábamos hablando de tus amigas”, dijo y Estefi respondió: “Yo tengo amigas para presentarte pero hay que practicar el diálogo. No vas a decir que sos fácil porque eso es como que te la baja. Tengo una que es cartógrafa, dibuja mapas en una petrolera. No es del ambiente, no sé si eso te gusta”, le dijo. “Sí, mejor. Yo tengo mis maestras jardineras, las chicas de los peajes, las barwoman. A mí el rubro de las mozas me encanta”, cerró Alé.

