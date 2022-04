El llanto de Pedro Alfonso al conocer a una fan de 92 años: “Tengo una foto tuya en la mesa de luz”

Pedro Alfonso no pudo evitar las lágrimas al escuchar a una fan de 92 años

“Ayer después de la función conocí a Lola y fue muy emocionante, por eso lo quería compartir. Fue una hermosa charla. Acá el resumen”, escribió Pedro Alfonso junto a un corazón en su cuenta de Instagram. Y acompañó el posteo con un video de un conmovedor momento que había vivido en el Teatro Rivadavia del barrio de Floresta, dónde el viernes por la noche se había presentado con la obra Una noche en el hotel.

Sucede que entre el público que se había acercado a ver la comedia que está de gira por el país después de una exitosa temporada en Villa Carlos Paz, estaba una mujer de 92 años que le hizo saber a Paula Chaves de su admiración por el actor. Entonces, la modelo y conductora que se encontraba acompañado a su marido desde la platea, le pidió a la señora que se quedara en su butaca una vez terminada la función para que Peter pudiera conocerla. Y el momento quedó registrado en una grabación en el que se puede ver a Alfonso rompiendo en llanto al escuchar lo que su fanática había hecho en memoria de su madre, Ana, quien falleció de un tumor en el cerebro en el año 2009.

“Empecé a seguirte hace 12 años. Se había muerto mi marido y mi hijo se había ido a Italia, entonces te agarré como hijo del corazón. Así que sos mi hijo del corazón. Gracias Pedro. Te tengo en una foto en la mesa de luz, vos con unos años menos”, comenzó diciendo la mujer sorprendiendo al actor.

Y luego le arrancó las lágrimas al señalar: “Gracias Pedro, sos divino y Dios te guarde. Qué se yo, adoro a tu papá y no sé si está bien una cosa que te voy a decir: siempre te escuché con respeto hablar de tu mamá y hasta, en una oportunidad, hice una misa para ella. No sé si está bien en decirlo, pero te lo digo porque te hablo con el corazón”.

La story que publicó Paula Chaves

Evidentemente emocionada por el encuentro, Lola le agradeció la gestión a Paula, recordando a los tres hijos de la pareja, Filipa, Olivia y Balthazar, y dijo: “Nunca pensé que te iba a tener así, porque a la foto la tengo de siempre pero no me animaba a venir. Hoy me animé, gracias Pedro, Dios te guarde y a los chiquitos también. Muchas gracias. Me cuesta mucho porque son muchos años los que tengo: tengo 92 años y son muchos. Tenerte así es un regalo. Mucha suerte. Te quiero mucho”.

Frente a semejante muestra de cariño, Peter respondió con los ojos aún empañados: “Yo también te quiero. Gracias”. Y le pidió a la mujer que le permitiera tomarse una foto con ella para dejar registrado el momento. Algo que, como no podía ser de otra manera, se encargó de concretar Paula con su teléfono celular. Cabe señalar que la modelo y conductora también compartió la imagen de su marido y Lola en sus stories y agregó un comentario dedicado a Peter. “Sos único. Todo el amor que das y recibís. Te amo cada día más. Acá con Lola, una hermosa seguidora desde hace 12 años”, escribió junto a la tierna foto.

