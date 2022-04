Lizy Tagliani confirmó su noviazgo con un tierno video: “La pareja feliz”

La humorista pasó toda la semana con Sebastián Nebot, y se mostraron a puro romance

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se mostraron juntos toda la semana pasada y disfrutaron de varias salidas en la noche porteña. Aunque en un principio la humorista prefirió no rotular el incipiente romance, contó que lo conoce desde 2016 y que fue su amor platónico durante años. Después de su ruptura con Leo Alturria la sorprendió el reencuentro con el mendocino de 33 años, que viajó a Buenos Aires y pasaron juntos algunos días. Una amiga de la flamante pareja filmó un video durante un asado y se los vio cómplices y felices.

“Cenita rica con Sebas, qué hermosa noche. ¡Te amoooo!”, expresó la comediante en su cuenta de Instagram, junto a una romántia postal donde se los ve en un restaurante. Además del posteo y la declaración de amor, algunas horas atrás Lizy comentó que estaban preparando un asado, y allí enfocó al joven político. En este sentido, su vecina y amiga, Celeste López, publicó en sus historias varios clips donde Tagliani y Nebot se tomaron de la mano y posaron sonrientes mientras los catalogaban como una “pareja feliz”.

“Miren la parejita, no se puede creer esas miradas. ¡Mirá quién volvió amiga!”, exclama Celeste detrás de cámara, emocionada por la nueva oportunidad que la ex conductora de El Precio Justo se dio en el amor. Tal como la propia Lizy confesó en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), sus caminos se cruzaron cinco años atrás por casualidad: “Me llevaron a un boliche, a hacer una presencia, y ahí lo conocí porque la dueña no pudo ir porque estaba con un problema de salud y él se ocupó de todo; a partir de ahí pegamos una onda espectacular, que después se terminó en 2019 cuando me puse de novia”.

La declaración de amor de Lizy Tagliani a Sebastián Nebot

El tiempo pasó, y ahora que ella está soltera, Sebastián fue quien dio el primer paso. “Me preguntó cómo estaba y nos empezamos a hablar y ahora nos vimos”, reveló Tagliani. Él, por su parte, se mostró muy enamorado: “Es increíble Lizy, la conozco de hace mucho tiempo”. “¿Y a vos qué te gusta de él?”, le consultó la cronista a ella, que arrojó una respuesta sincera: “Todo”. En este sentido, explicó que una relación seria implicaría que cada uno organice sus compromisos de trabajo y sus respectivas obligaciones, pero que con varias idas y venidas a la provincia de Mendoza podría funcionar.

Al parecer aquellos temores quedaron atrás, y apostaron por seguir adelante con el romance. En la mañana del lunes, en el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich mostraron el momento en que Lizy llevó a Sebastián a Aeroparque, para que aborde su avión de vuelta a la tierra del sol y el vino. “Se va porque es el cumpleaños de su mamá”, le contó Tagliani a las cámaras. Luego fue abordado Nebot y aseguró: “Estamos bien, hay que cuidar a Lizy. Lo importante es que ella esté feliz y estemos bien. Pasamos una semana muy linda”.

“Vine a trabajar y, de paso, justo nos encontramos, eso es lo importante. Fuimos al teatro, salimos a bailar, todo bien. Conocí a los amigos de ella, que son maravillosos”, contó también, luego de comentar tienen mucho en común. “Aparte voy a volver pronto. Me olvidé el cepillo de dientes en su casa, así que voy a volver”, dijo entre risas. El movilero le repreguntó: “¿Te lo olvidaste o lo dejaste?”. Con una enorme sonrisa, exclamó: “¡Lo dejé!”; y cuando le preguntaron qué mensaje le quería dejar a Tagliani, cerró: “Que sea feliz y que la amo”.

