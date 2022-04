Las lujosas vacaciones en avión privado de Barby Franco

Barby Franco

Barby Franco se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Bariloche tras haber estado un tiempo en Punta del Este. La modelo y ex panelista de Pampita compartió en sus redes sociales fotos de su viaje, que hizo en avión privado y de sus días en la Patagonia.

Junto con Fernando Burlando, la ex azafata de Guido Kazcka mostró en sus historias fotos desde el avión que los llevó a Bariloche y en el que disfrutaron de todas las comodidades y de nos tragos. Al llegar a destino, la modelo se encontró con Jesica Cirio y posaron, muy abrigadas a la orilla del lago. “Todo es más lindo con mi amiga”, escribió.

Barby Franco fue a Bariloche en avión privado

Barby Franco fue a Bariloche en avión privado

En las imágenes se puede ver a la conductora de La peña de Morfi con un conjunto de campera y pantalón celeste, mientras que mucho más llamativa, la autora de las historias luce un atuendo rosa con grandes corazones rojos estampados. Además, juntas anduvieron en barco y pasearon por la Playa del Toro. Las acompañó Chloe, la hija de cuatro años de Jesica y Martín Insaurralde.

Barby Franco y Fernando Burlando

Barby Franco fue a Bariloche en avión privado

Barby Franco fue a Bariloche en avión privado

De esta manera Barby se mostró feliz ante sus seguidores que se quedaron preocupados luego de que la semana pasada ella publicara una foto en la que se la veía con los ojos llorosos. Luego respondió preguntas de sus seguidores. “¿Por qué estuviste desaparecida estos días?”, quiso saber alguien y ella explicó: “Pues andaba medio mal, no todo es felicidad en Instagram, hoy ya estoy mejor”.

Barby Franco y Jesica Cirio

Barby Franco en Bariloche

Sin embargo a pesar de la insistencia de los usuarios que se preocuparon, ella prefirió no dar detalles. “Es algo muy mío, muy personal. Algún día (se los prometo), se los contaré. Por el momento me lo reservo”, dijo y para quienes le preguntaron si estaba hacía porque se había peleado con Burlando, aclaró: “No, jamás lloraría por una pelea”.

En pareja desde hace años con Fernando Burlando, siempre coquetean con la idea de casarse. El año pasado contó: “Hace unos quince días que Burlando me dice ‘yo me voy a casar’ y yo a veces, medio en chiste, le digo ‘che, pero invitame a tu casamiento’. Está con eso que se va a casar el año que viene y yo me quedo muda, no sé si me está jodiendo o me está hablando en serio”.

“El otro día lo dijo adelante de un montón de amigos, todo el mundo festejaba y yo no sabía qué decir, porque no sabía si era verdad o mentira. Estamos en esa, con que yo no me quiero casar y el sí se quiere casar”, reconoció Barby. Pampita y el resto del equipo pusieron manos a la obra para dar consejos a la pareja. “Para mí tiene que hacer de nuevo una pedida de matrimonio”, propuso la conductora. “Pero nada de asustar, algo romántico, lindo, cálido”, dijo la modelo, casada desde el 2019 con Roberto García Moritán

A mediados de 2019, el abogado le había realizado una extraña propuesta matrimonial a la bailarina, cuando montó una puesta en escena en el Hipódromo de Palermo en la que simuló sufrir un infarto. Dentro de la ambulancia, dejó ver su truco y le hizo la propuesta que tuvo respuesta positiva. Desde entonces, la pareja tuvo sus idas y vueltas, y por un motivo u otro, la formalización se fue postergando. En ese momento Pampita le recordó a su amiga que no fue su marido el que ideó su propuesta de casamiento, sino sus amigas. “Siempre hay que buscar , aliadas que te ayuden, para que te digan qué le gusta a tu mujer. Acá podemos tirar algunas”.

SEGUIR LEYENDO: