La tristeza de Stefi Roitman por irse de Argentina a Miami: “Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro”

Stefi Roitman realizó un viaje relámpago a la Argentina por sus compromisos laborales y para visitar a sus seres queridos. En esta oportunidad, la influencer estuvo acompañada por Ricky Montaner, el cantante con quien se casó el pasado 8 de enero en el Haras Dok, una imponente construcción erigida en el medio del campo y ubicada en el partido de Exaltación de la Cruz, unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires.

En esta escapada la modelo aprovechó para realizar algunos comerciales y campañas fotográficas. También disfrutó de salidas con sus padres, amigos y seres queridos. Luego de su estadía en Buenos Aires, volvió a Miami, donde vive con su marido. Pero antes de irse, manifestó su tristeza por irse de su tierra natal una vez más.

“Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado. Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, má y pá”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

El mensaje de Stefi Roitman

Además, Stefi compartió con sus seguidores de Instagram imágenes de su paso por Buenos Aires de algunas salidas que realizó con su pareja y sus seres queridos. En la publicación escribió un mensaje emotivo: “Gracias mi Dios, no sabría como seguir este caption, así que lo dejo así. Agradecida principalmente por la salud y la familia. Los amigos incondicionales y el amor que traspasa todo ¡Nos vemos pronto! Semana llena de todo. Índigo. Papá y mamá. Hermana. Mi esposo (el mejor del mundo). Siempre ahí. La familia siempre ahí. Y las amigas de mi vida que me esperan en Argentina. Me siguen apareciendo imágenes en la cabeza, pero acá me quedo”

En este posteo, Roitman hizo referencia al nacimiento de su sobrina Índigo, la hija de Camilo y Evaluna. El papá anunció la noticia a través de sus redes sociales el pasado 9 de abril: “Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!”. Emocionado, el cantante agregó: “Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá!! Creció La Tribu (Soltando el teléfono otra vez para hacer otra siesta los 3)”.

Más tarde, el abuelo Ricardo grabó un video en Instagram para darle la bienvenida a su nieta: “Como se podrán imaginar, esta casa, inclusive nuestra respiración de estos días, se llama Índigo. Índigo no es una canción y tampoco es un sueño, ya es una realidad, así que quería darles las gracias por tantos mensajes de cariño que nos han enviado a toda la familia”.

Cabe recordar que los flamantes papás no querían saber el sexo de su hijo hasta el momento del parto. Y es por eso que eligieron un nombre de origen griego, que bien puede utilizarse para cualquier género: según la Real Academia Española (RAE) es aquel que proviene de la India, aunque también se trata de un color entre el azul y violenta. Otro significado es el de “un estado elevado de la evolución del ser humano” y está relacionado a una doctrina denominada Nueva Era, según la cual aquellos que pertenecen a la misma tienen habilidades sobrenaturales de pensar y expresarse ante el mundo.

SEGUIR LEYENDO: