El tierno video del Tucu López enseñándole inglés a la hija de Sabrina Rojas

El conductor ayuda a la pequeña en sus tareas escolares

El Tucu López y Sabrina Rojas están en pareja desde hace menos de 1 año y tienen una relación muy consolidada. Incluso el locutor se lleva muy bien con los dos hijos de la modelo, Esperanza y Fausto, fruto de su relación con su ex, Luciano Castro.

Recientemente, la actriz compartió con sus seguidores de Instagram un tierno video en el que el conductor de Es por ahí le estaba dando clases de inglés a través de una videollamada a la pequeña. De esta manera, él la ayudó a completar una de las tareas que debía realizar para la escuela.

“Él no sólo es locutor, conductor, carpintero, chico sexie y cocinero. Además, le enseña inglés a Espe”, escribió en la red social, súper contenta con la ayuda de su novio. “Es mi chico 10. A estos dos los amo”, expresó Sabri, muy emocionada al ver el hermoso vínculo que hay entre el Tucu y la niña.

Sabrina Rojas y sus hijos con el Tucu López

A finales de marzo, la pareja anunció su compromiso en Emparejados, el ciclo que conducen juntos los domingos por la pantalla de América. Todo comenzó cuando cada uno hablaba de sus respectivas suegras: Coca -madre de la actriz- y Gurri -del conductor-. “Les mandamos un beso enorme”, dijo él, mientras que ella hizo un pícaro comentario: “Tenemos la suerte de tener a las suegras lejos...”, ya que ninguna de las dos vive en Buenos Aires.

“A mí me encantaría tener a la Coca cerca”, respondió el Tucu ganándose los aplausos y suspiros en signo de ternura de los presentes. “¡Ay! Me quiere seguir conquistando. Ya me conquistaste, zonzo”, comentó Sabrina. De inmediato, y para darle un giro a la charla de las suegras pero siguiendo en la intimidad de la pareja, sus panelistas se detuvieron en un particular detalle: ambos llevaban anillo de compromiso. Y revelaron sus sus respectivas madres se enteraron la noticia a través de la televisión. “La distancia las deja afuera de cualquier evento”, hicieron la salvedad.

Luego de mostrar las alianzas en cámara, Rojas hizo un comentario sobre la posibilidad de tener más hijos. “Lo malo de la distancia es que uno quiere que los nietos disfruten más a sus abuelas. Todavía a la Gurri no le hemos dado nietos. ¡Todavía, Gurri!”, deslizó la actriz sobre sus ganas de agrandar la familia. El Tucu, en tanto, no es padre.

Y, sobre el compromiso, aseguraron que fue una celebración íntima. “Muy como nosotros, sencillo”, acordaron, sin ánimos de evitar dar detalles. “No es que nos hacemos los misteriosos”, aclararon. “Nosotros afuera somos... ella es divina, preciosa”, dijo López señalando a su pareja, que lucía brillos en su look para el programad el domingo. Y agregó: “Pero se clava una joggineta y se come un sándwich de salame con papas. Fue muy así”, graficó sobre su compromiso.

Cabe recordar que Sabrina Rojas y Luciano Castro anunciaron su ruptura en mayo 2021, pero se habían separado tiempo atrás. Estaban casados, y -al menos que se haya sabido públicamente- aún no se divorciaron. De manera tal que en el caso de que la actriz quiera casarse con el Tucu López, primero deberá iniciar dicho trámite.

