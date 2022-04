Las soñadas vacaciones de Agustina Cherri en el Caribe mexicano

Agustina Cherri (Instagram)

“Volver a México, volver a casa”, escribió Agustina Cherri junto a una serie de fotos en las que se la veía posando relajada frente a un paradisíaco marco de mar y palmeras. Después, compartió otras fotos en una pileta junto a su hija menor, Alba, fruto de su actual pareja con Tomás Vera, y agregó: “Luego de un año de mucho trabajo, acá me tienen”.

Agustina Cherri de vacaciones (Instagram)

La actriz fue una de las protagonistas de La 1-5/18, la exitosa tira de ElTrece con la que Polka volvió a producir ficción después de la pandemia del coronavirus. Y entre su trabajo y su rol de mamá, ya que también tiene a Muna y a Nilo de su relación con Gastón Pauls, casi no le quedó tiempo libre. Por eso, una vez terminada la novela, la ex Chiquititas decidió armar las valijas para disfrutar de un merecido descanso en el Caribe mexicano.

La actriz junto a su hija menor, Alba (Instagram)

En otra serie de fotos, Agustina habló de una “noche de amor”, aunque no mostró el rostro de su acompañante y encargado de tomar la imagen. Y se mostró disfrutando a pleno de la playa. Cherri se encuentra alojada en un lujoso resort de la Riviera Maya, ubicada en la Península de Yucatán. Y, en esta ocasión, sus dos hijos mayores se habrían quedado en la Argentina, con lo cual solo tiene que ocuparse del cuidado de la más chiquita y tiene más disponibilidad para ella misma.

Agustina Cherri disfrutó a pleno del mar (Instagram)

Una vez emitidos los 132 capítulos de la tira que contó la historia de los habitantes del barrio La Peñaloza, Cherri se refirió al controvertido final que terminó con la muerte de Bruno, el personaje interpretado por Gonzalo Heredia y con la consolidación del amor entre la maestra que ella interpretaba, Lola, y el cura Lorenzo, en la piel de Esteban Lamothe.

La actriz fue una de las protagonistas de La 1-5/18 (Instagram)

“Es un final atípico desde un punto de vista y es un final trágico desde otro punto de vista, tiene como esa combinación”, señaló la actriz en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina en La Once Diez. Y reconoció que en un momento no la convencía: “Al principio me costó aceptarlo, pero está bien. La historia también lo necesitaba. El final está bueno y vale la pena, para toda la gente que la vio durante todo el año”.

La actriz descansó entre las palmeras (Instagram)

Agustina también se refirió a sus cuadros subidos de tono que le tocó recrear. “Se hizo desear la escena de sexo con Lamothe, pero llegó”, señaló con ironía. Y contó algunas intimidades de la filmación: “Lo hicimos con una confianza y relajación que ayudó muchísimo”. En tanto, consultada sobre si le gusta verse en este tipo de actuaciones, la actriz fue terminante: “No las miro con mi familia ni sola, me da vergüenza, solo las chequeo para ver cómo quedaron”.

Agustina Cherri en una foto que le tomó su pareja (Instagram)

En los instantes finales de la novela, Lorenzo vuelve al barrio un año después de haberse ido en una misión al África. Y al llegar a la iglesia, donde bautizaban al hijo de Gina (Ángela Leiva), se encuentra con Lola junto a quien cree que es su nuevo amor. “Perdón, te pido perdón, llegué tardísimo, vos ya rehiciste tu vida y yo no tengo derecho a decirte que no te pude olvidar, que te pensé todos los días”, le suplicó Lamothe en la piel de su personaje. Sin embargo, todo había sido un malentendido, y tras aclararlo se fundieron en un apasionado beso al ritmo de la canción emblema que los acompañó en toda la ficción: “Se puede amar”, de Pablo Alborán.

