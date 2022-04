La reacción de Graciela Alfano luego de recibir un piropo de Andrés Nara: “Está bueno”

Andrés Nara piropeó a Graciela Alfano y ella le devolvió el elogio

Este viernes, en Socios del Espectáculo (El Trece) hablaron del presente sentimental de Andrés Nara, quien estaría soltero. Así, el papá de Wanda y Zaira se comunicó con la producción del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y les envió un mensaje de voz en el que habla de cómo anda del corazón. Pero además de eso, el suegro de Mauro Icardi también aprovechó la ocasión de elogiar a las mujeres que integran el panel del programa y fue más efusivo aun con Graciela Alfano.

“Con mis ex nos hablamos, todo bien, inclusive si da, podemos ir a tomar algo... Pero estoy solo”, comenzó diciendo Nara en el mensaje. Y tras esta aclaración, mandó los saludos correspondientes: “Mandale un beso grande a Pallares y Lussich, en el panel son todas hermosas”, dijo Andrés como para afilar su perfil más galante.

Pero no quedó ahí, sino que fue por más: “Y Graciela Alfano es impresionante. Cada vez está mejor”, definió Nara. “Fue la más linda de la Argentina y ahora está mejor todavía, es increíble”, cerró el mensaje. Lejos de evitar el elogio, Alfano se hizo cargo de las palabras de Andrés, mientras sus compañeras del panel acotaban cosas como “Te tiene unas ganas...” y “¿Cómo te ves de madrastra de Wanda?”.

“Me gusta él, ¿sabés que me gustó? Que está canchero”, dijo Graciela Alfano sobre Andrés Nara

“Yo te digo una cosa: el problema que él tiene por sus hijas, que no tenga una novia igual o menor, no lo tendría en el caso mío, porque yo soy bastante mayor”, respondió Graciela divertida con la situación. Y fue por más: “Me gusta él, ¿sabés que me gustó? Que está canchero”, dijo Alfano como para devolverle el elogio al hombre de 65 años.

“¿Viste que tiene una cosa de coté: ‘Te estoy mirando’. Está bueno, me gusta. Sí, me gusta Andrés Nara”, dijo la ex de Matías Alé, muy segura de su apreciación. “¡¡¡Seee, vamos!!!”, festejaron las panelistas de Socios... Sin embargo, Lussich le quiso bajar la espuma a este incipiente e inesperado “romance”, ya que aseguró que Nara se habla bastante con una de sus ex: “Lo cierto es que todas las noches Andrés habla largo y profundo con Kari Nara”, dijo el conductor.

“Han vuelto a las andadas, por lo menso de manera telefónica. aquí centramos la duda”, agregó el periodista uruguayo. Graciela se lo tomó con humor: “¿No empezamos y ya me engaña? ¡Qué barbaridad!”, cerró la ex vedette fingiendo cierta indignación.

Andrés Nara con Debby GIménez, la última pareja que presentó ante los medios

En noviembre del año pasado, Andrés Nara había presentado a Debby Giménez como su novia. Se trataba de joven oriunda de Misiones que tiene 36 años, 28 menos que él. “La conocí porque vende ropa por mayor y por menor. Uno de los proveedores de ella es amigo mío. Siempre me hablaba de ella, que era muy bonita. Yo jorobando le pedí que me la presentara. Él me dijo el nombre y la busqué en Google. Le escribí un mensaje por Instagram. Al principio no me daba bola”, aseguró el mediático en aquel momento, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

“Sos como (Mauro) Icardi”, le dijo Ángel de Brito, en tono irónico, haciendo referencia a los mensajes que el jugador del PSG le mandaba a la China Suárez para conquistarla, a escondidas de su esposa, Wanda. Luego, cuando le consultó a Debby qué hizo al recibir los mensajes de Andrés, ella respondió: “Él tenía el perfil privado. Hablé con él porque era amigo de mi proveedor. Yo no sabía quién era, después él me contó quién era y no lo podía creer. Yo no lo conocía, pero mi mamá sí. A las chicas sí, las sigo en Instagram, son divinas, me encantan”.

