Ernestina Pais habló de su relación con Luciano Castro: “Lo quiero muchísimo”

Ernestina Pais fue al programa de espectáculos LAM, conducido por Ángel de Brito por la pantalla de América, como panelista invitada. De esta manera, ocupó la silla que dejó vacía Ana Rosenfeld, la abogada que viajó a los Estados Unidos para visitar a sus hijas, y se sumó al panel integrado por las angelitas Yanina Latorre, Andrea Taboada, Nazarena Vélez, Estefanía Berardi y Pía Shaw.

En el ciclo, entrevistaron a Luciano Castro por las declaraciones que dio su pareja, Flor Vigna, a Teleshow. La ex Combate aseguró que con Luciano redescubrió el sexo. Ese comentario acerca de su intimidad generó un enorme revuelo. “No había descubierto nada del sexo y Lucho me enseñó otra conexión”, afirmó. Luego agregó: “Era muy virga. Flor Virga (bromea). Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”.

“No sé cómo lo habrá dicho. Pero no es nada que una pareja cuando se está iniciando. Nada que no le suceda a cualquiera que está iniciando un vínculo de siete, ocho meses con alguien. Está todo a flor de piel”, dijo el protagonista de El primero de nosotros (Telefe). Además, reconoció que tuvo que insistir para que la cantante aceptara ser su novia al poco tiempo de que se estaban conociendo.

Luciano Castro y Flor Vigna

Luego de que pasaron el video, Ernestina dio detalles de su vínculo con el actor, con quien siempre se la relacionó sentimentalmente. “¿Es cierto que fue niñero de tu hijo?”, le preguntó el conductor. La angelita invitada reconoció que Luciano se encargaba de cuidar a Benicio, su hijo que ahora tiene 18 años.

“Éramos una comunidad en su momento. Vivíamos unos muy cerca de otros. Estaba Rafa Ferro”, recordó Ernestina. Ángel la interrumpió e hizo una broma en tono irónico: “Hoy están todos presos...”. La panelista se río y habló con total sinceridad sobre su relación con el actor: “Mis amigas, cuando abría la puerta y estaba Luciano Castro, decían ‘no lo puedo creer, tomá al nene’. Yo lo quiero muchísimo”.

Por otra parte, cabe recordar que hace unos meses Pais reconoció que tuvo un romance son Joaquín Levington. Ellos se volvieron a encontrar como participantes del exitoso programa Masterchef Celebrity (Telefe). “¿Son tan amigos ustedes?”, indagó Santiago del Moro cuando llegó al lugar de trabajo de la conductora, mientras miraba al músico. “Sí, hace 20 años”, contestó él. “Somos hermanos de la vida”, expresó ella en el detrás de escena.

Entonces, el conductor aprovechó para repreguntar: “¿Nunca tuvieron nada?”. “Nos conocimos a los 20, son casi 30 años”, detalló Ernestina. En ese momento, se la escuchó a Denise agregar: “Tuvieron de todo”. “Hicimos de todo, de todo lo que te puedas imaginar”, acotó, pícaro, el líder de Turf. Y la periodista añadió, siguiéndole el juego: “Pero es la primera vez que lo confesamos”. “Sí, ahora lo queremos contar todo por televisión”, respondió él, risueño. Ya más conmovida, Ernestina confesó: “Lo veo muy preocupado porque me vaya bien, y me emociona porque es un amigo de toda la vida”.





