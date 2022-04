Matías Defederico y un duro mensaje contra Cinthia Fernández: “La casa se la dejé a mis hijas, es otra historia que no contás”

Un nuevo round en la eterna pelea entre Matías Defederico y Cinthia Fernández

La guerra entre Matías Defederico y Cinthia Fernández parece no tener tregua. Esta vez, el ex futbolista sumó un nuevo capítulo al criticar, desde su cuenta de Instagram, a su ex mujer y madre de sus hijas Charis, Bella y Francesca.

Todo comenzó con la panelista de Momento D (El Trece) quejándose por el trato que recibió en una oficina de ARBA del municipio de Escobar. Como no pudo completar el formulario y la mandaron a una librería a que se lo hicieran, la vedette dijo que el empleado que la atendió cobraba su sueldo “gracias a su contribución”.

Así, la panelista, en su habitual modo petardista, fue más allá y en su queja apuntó contra su ex: “Lo que pasa es que tengo una deuda… Bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mi sola”.

Luego de esta manifestación pública, Defederico recogió el guante y respondió: “Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás”. “Segundo, si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”, continuó el ex jugador de Huracán.

“Tercero, si no tenés 600 mil pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? Sé un poco más agradecida y hablá con criterio. Y que venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis”, cerró Defederico con dureza.

Matías Defederico y una story contra Cinthia Fernández (Foto: Instagram)

En marzo pasado, y a través de las redes sociales, la panelista de Momento D se refirió a una “situación” que una de sus hijas vivió en la casa de su padre y por eso o quería seguir yendo. “¿Por qué van siempre las gemelas nada más con el padre?”, le preguntó un seguidor a la ex Bailando, a lo que ella contó: “Cualquiera de mis hijas es libre de decidir si se sienten cómodas o no. Y hace poco, pasó una situación donde ella decidió que no se queda a dormir más, hasta que vuelva a tener ganas de hacerlo. Así va a ser siempre con todas”.

De esa manera, la mamá de las chicas dejó en claro que siempre respetará lo que quieran hacer las nenas y que apenas la menor de ellas, Francesca, pida regresar a casa del ex futbolista, ella la apoyará. En el mismo cuestionario, los usuarios le preguntaron cómo se estaba llevando con el papá de sus hijas y muy sincera, dijo que “cada vez peor”.

Cinthia Fernández y Matías Defederico cuando eran pareja

A fines de enero, Fernández había comparado la cuota alimentaria que le pasa Defederico con la compra del supermercado. En sus stories, se la veía caminando entre las góndolas y contando que busca los mejores precios. Incluso, la carne la compra en un frigorífico porque le resulta más barata que en el supermercado. Y antes de llegar a la caja y ver el monto final de su compra adelantó que mostraría el ticket y lo compararía con el depósito que su ex le hace mensualmente.

“Sin carne, sin artículos de limpieza, sin verduras gasté esto...”, escribió en ese momento Cinthia mostrando un ticket que superaba los 57 mil pesos.. “Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan, total para los incumplidores y algunos jueves los chicos viven del aire. Y encima (tengo) que aguantar que me difamen y violenten”, agregó y dijo que en enero por ejemplo, su ex le había depositado 55 mil peso. “No me alcanza, viejo, ni para el super. Y dice que son $40 mil para la cuota y $15 mil para la obra social, que sale $36 mil. Y que me quitó de su débito (claramente porque eran más de $15 mil). El drama de muchas. Agradezco el trabajo”, siguió.

