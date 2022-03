Sandra Mihanovich fue víctima de la inseguridad: le robaron todos sus documentos

Sandra Mihanovich fue víctima de la inseguridad y perdió todos sus documentos

Este miércoles por la tarde, la actriz y cantante Sandra Mihanovich fue víctima de la inseguridad. Según relato en sus redes sociales la intérprete de “Soy lo que soy” contó que le sacaron el porta documentos de la mochila cuando caminaba por la avenida Corrientes.

“Hace una hora me robaron porta documentos con documentos y tarjetas. Caminando por Corrientes. De la mochila. ¿Si alguien los encuentra me los dejan en la boletería del Multitabaris? Corrientes 831. Gracias”, publicó la artista en su cuenta de Twitter.

Luego, en un breve diálogo con Teleshow, Mihanovich minimizó la situación para no preocupar a sus seres queridos. “Nada importante. Abrieron mi mochila y me sacaron el porta documentos y nunca me enteré”, dijo.

El mensaje de Sandra Mihanovich en las redes sociales

En tanto, María Sánchez, su manager habló con este medio y agregó: “Sandra iba caminando por la Avenida Corrientes con su mochila. No se dio cuenta hasta que fue a buscar algo y ahí notó que estaba abierta, y faltaba su porta documento con toda su documentación. Ella se encuentra bien”.

Durante este tiempo, Sandra Mihanovich se encuentra haciendo la obra teatro Brujas. “Es mi primera vez como actriz en teatro, circunstancia que me genera una gran alegría. Sólo texto. Un gran desafío que sentí que no podía desaprovechar. Aprendiendo cada día y retomando ahora en este 2022, después de hacer 200 funciones en 2021, con muchas ganas”, reconoció.

Recordemos que el pasado domingo 19 de marzo participó del emotivo homenaje que realizaron más de 50 artistas a Gerardo Rozín, el creador de Morfi, todos a la mesa, el exitoso ciclo de Telefe que murió el pasado viernes 11 de marzo a raíz de un tumor cerebral.

“Estamos acá para vos, Gerardo. Y estamos en este escenario que estamos estrenando sin vos, pero con vos, siempre”, sostuvo la cantante e interpretó “Te abracé en la noche”, del cantautor uruguayo Fernando Cabrera, una canción muy especial que Mihanovich grabó en el estudio de Lito Vitale precisamente el día que murió el periodista rosarino.

“Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida. Quedé a la deriva”, dicen los primeros versos del tema que también forma parte del repertorio de la banda uruguaya No te va gustar. Por su carácter de despedida y pérdida, se hizo inevitable relacionar la canción con la muerte de Rozín.

El próximo sábado 7 de abril a las 21 horas, Sandra Mihanovich estará presentándose con Lito Vítale con el espectáculo Bendiciones en el Teatro Opera. “Este proyecto es, sin dudas, un sueño cumplido para mi, desde que vi a Sandra en los años 70´s en Aquí no podemos hacerlo quise siempre compartir musica con ella, el tiempo y la vida me regalo la posibilidad de tocar con Sandra en un sinfín de ocasiones pero esto de grabar un puñado de temas (lo que antes llamábamos ‘hacer un disco’) con un concepto especial dentro de la historia artística de Sandra, esto es, producir 12 canciones relacionadas con nuestro folclore argentino y latinoamericano, me resulta, como dije al comienzo, un sueño cumplido”, destacó el artista que acompañará a la hija de Mónica Cahen D’Anvers en el escenario.

