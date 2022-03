Nazarena Vélez recordó la fuerte pelea que tuvo con Flavia Palmiero: “La agarré de los pelos”

La panelista de LAM reconoció que agredió a la actriz durante una mediación en 2013 y contó el motivo del enojo

Nazarena Vélez se sinceró en El Ejército de LAM el miércoles por la noche sobre el enfrentamiento mediático que mantuvo con Flavia Palmiero en mayo de 2013. El tema surgió por una anécdota que contó el propio conductor, y la panelista reconoció que agredió a la conductora durante una audiencia. Luego de sincerarse sobre el mal comportamiento que tuvo en aquel entonces, también reveló el motivo de su enojo, que incluye a su hija, Barbie Vélez.

Todo empezó cuando Ángel de Brito recordó el conflicto que tuvo durante un acuerdo entre partes con un famoso -de quien prefirió no revelar el nombre-, donde ambos estuvieron representados por sus respectivos abogados. Nazarena se identificó con su relato y trajo a colación su pelea con la actriz: “Yo agarré de los pelos una vez en una mediación; agarré de los pelos a Flavia Palmiero”.

“Yo una enferma la verdad, la agarré de los pelos cuando la echó a Barbie de la casa”, contó, al tiempo que De Brito hacía memoria sobre las notas que le brindó furiosa a Bdv, el programa que conducía en ese momento. “Era una fiesta, algo así, de la gente de la novela que estaba haciendo Barbie, una tira de Quique Estevanez, y Flavia hacía de la mamá de una de las nenas en la ficción”, explicó, en referencia a la telenovela Somos familia.

Nazarena Vélez y su hija, Barbie Vélez, fruto de su relación con Alejandro Pucheta

“Pero vos te volviste loca, la querías ir a buscar a la casa”, le recordó el conductor. Sin filtro, la panelista hizo un mea culpa sobre lo ocurrido: “Sí, fui un animal, porque me acuerdo que Barbie me llama; yo estaba haciendo teatro, tenía 30 mensajes y llamadas perdidas de Barbie, que me dice que estaba caminando sola por Avenida Libertador porque no la dejaron ni tomar remis”. Cabe recordar que Vélez acusaba a Palmiero de haber echado a su hija de su casa, versión que la conductora de La ola está de fiesta negó rotundamente en ese momento.

“Ahora está todo bien con Flavia. Después de lo de Fabián (Rodríguez), es como que nos encontramos de otra forma”, aclaró. En este sentido, recordó que cuando llegó el momento de volver a encontrarse frente a frente en la mediación, uno de los abogados las separó y Barbie rompió en llanto por el conflicto. “Flavia salió corriendo, decía: ‘Sacala a la loca de acá', qué iba a decir pobre”, confesó, sincera sobre aquel mal recuerdo.

Según la panelista, su hija por ese entonces tenía 19 años y daba sus primeros pasos en el mundo de la actuación. Al ser su primogénita, fruto de su relación con Alejandro Pucheta, Nazarena hizo hincapié en la preocupación que la invadió al enterarse de que su hija caminaba sola por la calle después de una confusa situación. Al mismo tiempo que rememoraba la pelea, tenía lugar un evento en el Teatro Colón al que estaba invitada Palmiero, y el conductor bromeó con la posibilidad de un “cara a cara” entre ambas, después de ocho años. Sobre el final del programa volvieron a mencionar a la actriz, pero el encuentro no sucedió, y Vélez aseguró que en el presente mantienen un vínculo cordial.

SEGUIR LEYENDO: