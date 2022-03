Jorge Rial contó qué importante decisión tomó Romina Pereiro tras la separación

Jorge Rial hablo de su separación de Romina Pereiro

“Estoy muy bien, la verdad muy bien”, respondió Jorge Rial al ser abordado por un movilero de LAM (América) a la salida de su programa radial Argenzuela (Radio 10). Es que después de la tormenta que supuso la separación de Romina Pereiro y el ruido mediático que se armó en torno a eso, el conductor está empezando a encontrar un poco de paz.

Recién vuelto de un viaje, Rial empieza a recuperar la sonrisa. “Me fue muy bien con Rocío, con mi hija, que después se fue a México a la casa de una amiga. La pasamos muy bien. Profesionalmente también estoy bien, sobre todo personalmente. Y estoy queriendo meter una cierta distancia de todo esto”, dijo.

El movilero le preguntó acerca de su reciente experiencia en Sobredosis de TV (C5N), el resumen mediático con ojo político que se ve los sábados por la noche. “Para una persona mayor, está bien una vez por semana. Más ya es mucho”, ironizó sobre la frecuencia del ciclo.

Y finalmente, llegó la pregunta de rigor: ¿cómo está con Pereiro después de la separación? La respuesta de Jorge: “Estamos muy bien. Como dije en un primer momento, somos familia. Ella está en Disney con las nenas. Estamos en contacto todo el tiempo, nos mandamos fotos, hablamos, vemos que está comprando... Estamos bien. Ya pasó esa tormenta de cosas que se dijeron que no eran verdad, pero bueno, había que bancarla. Y yo la banqué, salí a comerme la marca y que la dejaran tranquila a ella. Ahora está todo tranquilo”, sintetizó.

"Ya pasó esa tormenta de cosas que se dijeron que no eran verdad, pero bueno, había que bancarla", dijo Jorge Rial de su separación de Romina Pereiro

Asimismo, Rial se dio el gusto de analizar algunas de las últimas polémicas y movimientos en la tevé argentina, empezando por los polémicos dichos de Amalia Granata y Carmen Barbieri sobre las personas trans. “Lo de Granata y Carmen no nos tiene que sorprender... No quiero hablar porque después se enojan. Pero hay que revisar el archivo”, dijo.

Aunque admite que no está “viendo tanta tele”, se permitió opinar sobre El hotel de los famosos (El Trece) haciendo una pequeña licencia. “Vi el ‘hostel de los casi famosos’. Le va bien, es entretenido como reality. Son malos los que están adentro. Pero los reality no necesariamente... Yo conduje Gran Hermano y había cada pescado adentro que después resultaron ser buenos. Ahí tiene que ver con la producción y cómo lo van manejando desde la edición y eso...”, analizó Jorge.

Por último, habló de la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión (sería en junio) y se permitió darle un consejo al conductor de ShowMatch (El Trece). “Tinelli se tiene que sacar de encima todo lo que tuvo hasta ahora, a todos. Tiene que salir con gente nueva, de producción, de cámaras, de todo. Hay que renovar, lo hice yo, lo tenés que hacer. Por el bien de todos”, dijo.

“Vi el ‘hostel de los casi famosos’. Le va bien, es entretenido como reality. Son malos los que están adentro", dijo Jorge Rial sobre el nuevo programa de El Trece

Semanas atrás, Rial también había sido abordado aunque por un movilero de su ex programa Intrusos (América). “¿Romina fue el gran amor de tu vida?”, fue la pregunta de la cronista. A lo que él respondió: “¿Quién dijo fue? Lo sigue siendo. Todo esto fue consecuencia de pandemia...acá no hubo ni terceros en discordia, ni falta de amor...fue un desgaste natural que se dio y en un momento dijimos ´paremos acá´. Estamos en esa transición”. Y desmintió los presuntos celos de Pereiro: “No, ella en su momento me cuidó mucho, tenía miedo por mí, fue eso, Celos, no”. “La pandemia me costó, de hecho abandono la tele por eso. Tomé la decisión de dejarlo porque yo no estaba bien, y no me arrepiento”. Y cerró, sobre los abruptos cambios en su vida: “Ahora mi cuerpo está bien, en su momento no. Pero ahora estoy entero, tranquilo. Por eso volví a la radio, a la tele”.

SEGUIR LEYENDO: