Martita Fort dijo “presente” en Lollapalloza y se rió de su accidente fashion

Como lo hace desde hace ya varios años Martita Fort fue una de las figuras que dijo “presente” en el festival Lollapalloza que se realizó este fin de semana en el Hipódromo de San Isidro. En estos tres días a pura música, los looks elegidos por los asistentes fue fundamental y en este contexto, la hija de Ricardo tuvo un pequeño accidente fashion.

La joven, que en febrero cumplió 18 estaba disfrutando del show de Alan Walker en el día dos del mencionado evento cuando las largas extensiones rubias que tenía en su cabeza se le salieron. Sin mucho que pudiera hacer en ese momento y como Cenicienta después de las 12, la melliza de Felipe decidió tomar las cosas con humor.

“Se te sale un mechón de pelo en pleno Alan Walker”, escribió en sus historias un amigo de la joven junto con una foto de ambos sosteniendo la extensión y riéndose. Ella compartió la foto y sumó “Jajajajajaja”. Muy divertida, no pareció molestarle el percance y más tarde compartió videos del concierto de Doja Cat. Al día siguiente, volvió a celebrar la música con amigos.

Martita Fort en Lollapalooza

Martita llegó a su mayoría de edad hace menos de un mes. En abril deberá dar las materias que debe del secundario y luego deberá definir su futuro. Tras haber estudiado canto, es probable que luego estudie actuación, siguiendo así los pasos de su padre.

Felipe por su parte está pensando en dedicarse a los bienes raíces en Estados Unidos. Tanto él como su hermanas son ciudadanos norteamericanos por lo que podrían vivir allí sin problemas. Sin embargo, tampoco descarta en tomar un lugar en la fábrica de chocolates. De ser así, deberá, como lo hicieron su papá y sus tíos en su momento, rotar por todos los sectores para conocer los secretos del negocio familiar, hasta definir su rol.

Según contó en más de una ocasión, tiene varias ideas para realizar innovaciones en los productos, así como a principios del 2000 lo hizo su papá cuando ingresó al mercado las barras de cereal, tan populares en Miami. “Quiero modificar el Marroc, que sea cuatro veces más grande y cuatro veces más rico”, dijo Felipe sobre sus planes.

El 16 de febrero Gustavo Martínez, tutor legal de los chicos desde el fallecimiento de Ricardo en noviembre del 2013 se suicidó arrojándose desde el balcón que daba a su habitación. Luego se supo que tenía depresión y principio de Alzheimer.

a. “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento. Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años. ¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos”, fue el contundente mensaje que escribió Felipe horas después de la fatal noticia.

Su hermana, en cambio, fue mucho más prudente: “Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada, ni sospeché nada porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”.

Mientras, Nicolás, Pablo y Ezequiel, sobrinos de Gustavo, no descartan en recurrir a la Justicia en pos de saber qué pasó con su tío. En diálogo con Teleshow, Charly Ronco, prensa de la familia Martínez dijo que ellos sabían que su tío tenía Alzheimer y depresión, pero no estaban al tanto del estado “avanzado” de ambas condiciones. “No sabían que era tan grave, creíamos que estaba controlado. Los sobrinos siempre tuvieron claro que la familia de Gustavo era principalmente Martita y Felipe”. Además, aseguró que están reuniéndose con abogados para definir quién los representaría y qué acciones tomar.

