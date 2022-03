Foo Fighters y Babasónicos cerrarán la última fecha de Lollapalooza Argentina

Foo Fighters y Babasónicos, los platos fuertes de este domingo en Lollapalooza Argentina

Tras un sábado a pleno, Lollapalooza Argentina 2022 llega a su fecha definitiva este domingo. 200 mil personas disfrutaron lo mejor de la música actual en las primeras dos jornadas y para el gran cierre se espera la misma cantidad de público. Las puertas del Hipódromo de San Isidro se abrirán a las 11.30 horas.

Foo Fighters y Babasónicos son las bandas más fuertes de la fecha y se presentarán en el horario estelar. L-Gante, Kaytranada, IDLES, Emmanuel Horvilleur y Jhay Cortez, entre otros, serán gozados por el público del festival a lo largo de la jornada. El gran cierre, a puro baile, lo pondrá el EDM del holandés Martin Garrix desde sus bandejas calientes.

Martin Garrix cerrará el Lollapalooza Argentina 2022

La pandemia no detuvo el ánimo de los Foo Fighters y a principios del 2021 estrenaron Medicine at Midnight, su décimo disco de estudio. Así, una de las bandas rockeras de estadio más grande del mundo, vuelve a encontrarse con su público local, que seguramente va a gozar de los temas nuevos pero también de clásicos infaltables como “Times Like These” o “Learn to Fly”.

Babasónicos es la banda más mutante, camaleónica y excitante del rock argentino. Con más de 30 años de carrera, no descansan en sus laureles y siguen dando un paso más allá con cada nueva entrega: prueba de eso es “La izquierda de la noche”, canción que editaron en octubre del año pasado como adelanto de su siguiente álbum de estudio, que verá la luz muy pronto. Antes de eso, el público del Lolla los verá en acción con un burbujeante resumen de su carrera.

L-Gante presentará su cumbia 420 en el Lollapalooza Argentina

Todos los horarios, escenario por escenario

Escenario Flow

Malena Villa, 12:45 a 13:15

Las Ligas Menores, 13:45 a 14:30

The Wombats,15:15 a 16:15

IDLES, 17:15 a 18:15

Jhay Cortez,19:15 a 20:15

Foo Fighters, 21:30 a 23:30

Escenario Samsung

BB Asul, 12:15 a 12:45

Celli, 13:15 a 13:45

Sen Senra, 14:30 a 15:15

Alessia Cara, 16:15 a 17:15

Tiago PZK,18:15 a 19:15

Babasónicos, 20:15 a 21:30

Martin Garrix, 23:30 a 00:45

Escenario Alternative

Simona, 12.45 a 13.15 h

Paula Cendejas, 13:45 a 14:30

Remi Wolf, 15:15 a 16:15

Emmanuel Horvilleur, 17:15 a 18:15

Channel Tres, 19:15 a 20:15

L-Gante, 20:45 a 21:45

Escenario Perry’s

Reydel, 12 a 12:30

Ronpe 99´, 12:45 a 13:15

Six Sex, 13:45 a 14:15

Saramalacara, 14:45 a 15:15

Luck Ra, 15:45 a 16:15

FMS, 16:30 a 17:15

Acru, 17:45 a 18:30

Alan Gómez, DJ Tao & Kaleb Di Masi, 19 a 20:15

Goldfish, 20:30 a 21.30

Kaytranada, 21.45 a 23

Kidzapalooza

Dj Sista V, 13 a 13:45

Laberinto Masticable, 14 a 14:45

Rock Sin Frenos, 15 a 15:45

Me Cache, 16 a 16:45

Pancheta y Los Papafritas, de 17 a 17:45

Koufequin, 18 a 18:45

Emmanuel Horvilleur será uno de los animadores nacionales de la última jornada de Lollapalooza Argentina 2022

No solo habrá shows en vivo de los artistas internacionales y nacionales más frescos de la actualidad: también hay lugar para LollaFood, para disfrutar de la vanguardia gastronómica en un sólo lugar; Rock & Recycle y Espíritu Verde, para aprender nuevas herramientas de sustentabilidad y continuar motivando la concientización por el cuidado de nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida; y el Kidzapalooza, el espacio lúdico para los más chicos, entre otras actividades creadas para hacer del festival una experiencia inolvidable y superadora.

Los tickets están agotados hace varias semanas y serán unas 100 mil personas quienes disfrutarán en vivo de la “experiencia Lolla”. Asimismo, el festival podrá disfrutarse en vivo por Flow, desde cualquier parte del país, a través de sus cuatro canales (605, 606, 607 y 608): desde el inicio hasta el cierre, se podrán ver los shows de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos, como entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia Lolla.

Es importante tener en cuenta que aquellas personas mayores de 13 años que asistan a Lollapalooza Argentina deberán contar con el Pase Libre Covid con esquema de vacunación completo: se requieren, al menos, dos dosis aplicadas habiendo recibido la última dosis 14 días o más, previos al comienzo del festival. Esto también aplica para los casos de vacunas de dosis única, como la vacuna CanSino, habiendo transcurrido 14 días o más desde su aplicación. Asimismo, durante las tres jornadas, habrá puestos sanitizantes distribuidos en distintos puntos del predio y la presencia de asistentes sanitarios para promover una experiencia de manera segura.

