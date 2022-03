Teléfonos clonados, chats privados y comentarios que no debían conocerse: cuando el hackeo se interpone entre los famosos y sus romances

Los hackeos, un dolor de cabeza para los famosos: muchas veces ponen en juego su situación sentimental

Los hackeos en las redes sociales están a la orden del día. En especial, los que más los sufren son los famosos, que utilizan sus cuentas personales para promocionar sus proyectos. Los delincuentes informáticos aprovechan la gran cantidad de seguidores que tienen para exponerlos e incluso robarles información. Otras veces, el hackeo es utilizado como excusa para no asumir los mensajes que, en un momento de enojo, decidieron publicar. Aunque, claro está, no hay forma de probar esta hipótesis que muchos sostienen.

Por caso, esta semana sucedió algo similar con Wanda Nara. En la noche del lunes, desde la cuenta de Instagram de la empresaria aparecieron terribles comentarios contra Eugenia La China Suárez, en la última publicación que Wanda había hecho en esa red social. “¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado”, “En París se sacó la bombachita y a su casa se volvió solita”, “Icardi ama mi cuerpo en su cama” y “La más putarraquita soy yo”, entre otros. Y, por si fuera poco, luego se filtraron algunas capturas de antiguos chats entre ambas mujeres. En ellas, se podía inferir la buena relación que las unía hasta antes de que señalara a la ex Casi Ángeles como la tercera en discordia en su matrimonio. Lo cierto es que la esposa de Mauro Icardi denunció que fue hackeada y que ese contenido no había sido escrito por ella, algo que muchos no creyeron pero ella sostiene con firmeza.

Uno de los polémicos mensajes que se publicó desde la cuenta de Wanda Nara contra La China Suárez

Otro ejemplo resonante fueron los misteriosos mensajes que se publicaron en el Instagram de Sabrina Rojas a fines de 2018. En esa oportunidad, aparecieron una serie de historias que llamaron la atención de sus seguidores. Los enigmáticos mensajes prometían desenmascarar a un “psicópata, violento y drogadicto”. “Por fin me voy a librar… te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona… sobre todo tres que te ‘admiran’”, decía uno de los textos. “Al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar”, señalaba otra historia. “Mirá cómo me pongo” y “por suerte tengo testigos” fueron otras de las publicaciones que parecían formar parte de una acusación pública por acoso. En la cuenta oficial de su entonces esposo, Luciano Castro, también apareció una extraño chat. Luego de unas horas, Sabrina se encargó de aclarar a sus cientos de seguidores que tanto a ella como su pareja habían sido víctimas de hackers.

En 2018, en la cuenta de Sabrina Rojas se publicaron una serie de historias que llamaron la atención de sus seguidores

En tanto, a principios de 2018 y luego de que se confirmara su separación de Fede Bal, trascendió la teoría de que Laurita Fernández había hackeado el celular de su ex. “Si me conocieran, sabrían de mi poca amistad con la tecnología. Así que no tiene nada que ver”. Luego, marcó una clara diferencia con separaciones anteriores: “En otro momento reconozco que me he separado por la bronca, la tristeza, la angustia que me generó como mujer. No he hablado, pero he dado a entender muchas cosas, porque en el fondo, yo quería que se sepan cosas que a mí me daban mucha bronca. Este no es el caso”. Y había dicho divertida: “¡Ojalá supiese cómo clonar un teléfono! Me hubiese ahorrado muchas cosas en mi vida, durante mucho tiempo”.

En su momento, corrió el rumor que aseguraba que Laurita había hackeado el teléfono de Fede Bal, algo que ella desmintió categóricamente

En el caso de Flopy Tesouro, ella sí confirmó que sufrió un hackeo por parte de un antiguo ex novio, y contó cómo se enteró. “Me pongo a hacer fotos en Carlos Paz, él venía conmigo y estábamos con el fotógrafo. Le digo ‘mostrale las referencias (de las imágenes) en tu celular’. Le está mostrando y aparece un mensaje que decía ‘Papi cel’ con un corazón, y dije ‘¡este no tiene agendado al padre así! ¡Yo lo tengo a mi papá!’. Se puso pálido. Le dije ‘¡dame tu celular un segundo!’. Me lo da y le llegaba todo lo que me llegaba a mí”, relató durante una visita que hizo a PH, Podemos Hablar, en 2019. Y había detallado: “No solo los mensajes, le llegaban las fotos, todos. Gracias a Dios, yo me portaba bárbara y no tenía nada para decirme. Después de unos años nos reencontramos y nos reímos. En el momento lo quería ahorcar”.

Floppy Tesouro había contado que un ex le clonó su celular, pero no quiso revelar su nombre

Hubo otros casos, sin embargo, que el hackeo fue más grave: desde varias figuras que sufrieron la violación a su privacidad -como el caso de Florencia Peña y Silvina Luna, de quienes se filtraron videos íntimos - y otros en los que, incluso, recibieron amenazas y los extorsionaron económicamente. El ejemplo más reciente, Catherine Fulop, “No dejaban de mandarme mensajes. Me pedían mucho dinero, para nosotros que ganamos en pesos, son 900 dólares en bitcoin para recuperar los datos de Twitter. Daba miedo, porque tú dices ´los que me están ayudando a mí trabajan con los mejores acá en la Argentina´, y el tipo me está dando el nombre de ellos”, había explicado en diciembre. Y Roberto Moldavsky también había sufrido un delito similar un mes atrás: cayó en una trampa telefónica en la que terminó dándole al estafador códigos para que le hackeen el WhatsApp y Gmail. “Yo estaba entregado. Por eso les digo que tengan cuidado”, había aconsejado en esa ocasión.

