El detalle que sorprendió a Nicole Neumann en Los 8 escalones del millón: “Estoy flasheada”

El detalle de un participante de Los 8 escalones del millón dejó muda a Nicole Neumann (El Trece)

En cada programa de Los 8 escalones del millón surgen tantas historias como participantes. El ciclo de preguntas y respuestas que conduce Guido Kaczka en la pantalla de El Trece, ahora con una flamante edición vespertina que se agrega a su habitual nocturna, involucra al conductor y a su jurado rotativo en diferentes apreciaciones sobre los concursantes. Una de las más activas en este sentido en Nicole Neumann, encargada de preguntar sobre moda, ecología y cultura vegana, que suele reparar en los detalles. Algunos son imperceptibles, mientras que otros, como el que ocurrió en la noche del miércoles, son tan evidentes que desde el comienzo mismo se vio obligada a intervenir.

El conductor se disponía a dar inicio a la ronda de preguntas cuando la modelo lo interrumpió por algo que le había llamado la atención. “Guido, ¿puedo hacer un parate? Estoy flasheada con las plataformas de Elio. Mirá que yo camino arriba de tacos desde que tengo doce años en una pasarela. Pero si me pongo esos no podría caminar”, reconoció. “Tendrías que practicar”, ratificó el participante. “A mí me resultan cómodos después de un tiempo”, agregó. “Muy Lady Gaga, una cosa de locos”, completó Nicole, maravillada por el look al punto de compararlo con el de la estrella neoyorquina.

El look que impactó a Nicole Neumann (Captura El Trece)

Con el correr del programa, y en el intervalo de las preguntas, Elio fue revelando algunos datos de su vida cotidiana. “Soy actor transformista y drag queen”, señaló el participante de 49 años. Además de las mencionadas plataformas, lucía un traje gris, imponente cresta naranja, larguísimas pestañas postizas y maquillaje en sus ojos en tonos blancos y celestes. En su relato, lamentó no poder continuar con su trabajo artístico por un tema de salud vinculado a su madre, que no le permitió hacer la temporada de Mar del Plata. “Sufrió un ACV y tuve que cuidarla. En caso de ganar el millón, en parte voy a suplir esta carencia económica”, destacó.

Elio tuvo un gran desempeño en cada uno de los escalones y así logró darse cita en la gran final, junto a Leonardo, un biólogo de 30 años. Y a medida que se sucedían las preguntas, volvió a llamar la atención de los jurados, como el caso de Ingrid Grudke. “Admiro a los que trabajan de drag queen. Hacen un arte en el maquillaje y el vestuario con una creatividad única”, destacó la modelo.

Una de las intervenciones de Nicole en Los 8 escalones del millón (El Trece)

A su turno, Carmen Barbieri, encargada de preguntar sobre el mundo del espectáculo, señaló que tenía unos cuantos modelos similares. “No tan altos, los uso para trabajar”, aclaró. Esto despertó la curiosidad de Guido, que quiso saber cuánto medían sus plataformas. “Del talón al piso tienen 30 centímetros”, informó el transformista, despertando la admiración del conductor. ¨Pensar que la suela del zapato tiene uno o dos centímetros”, comparó. A pesar de los elogios, Elio no pudo hacerse con el premio que quedó en manos de Leonardo, en una final reñida.

En uno de los programas previos, la que se había llevado una gran sorpresa con una participante fue Carmen. Ocurrió cuando Karina la abrazó luego de haber ganado el premio y le contó que había formado parte del equipo de profesionales que la cuidó y veló por su salud el año pasado cuando estuvo en coma tras una complicación en su cuadro de coronavirus. “Muchas gracias”, le dijo Karina a la jurado luego de que ésta la felicitara por haber ganado y tras un afectuoso saludo, contó: “Te tuvimos de paciente en Zabala. Yo trabajaba en la empresa cuando ella estuvo internada”. De inmediato la mamá de Fede Bal se conmovió y recordó: “Estuve en coma, como 25 días”.

SEGUIR LEYENDO: