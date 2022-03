Se confirmó la fecha de casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

En LAM, anunciaron la fecha del casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio (América)

En diciembre de 2021, Jorge Lanata anunció su boda con Elba Marcovecchio, su pareja desde hace casi dos años y medio. “Nos casamos en abril. Estoy súper feliz. Nos vamos a casar también por iglesia, lo cual me pone más feliz todavía”, destacó por entonces la abogada, expresando toda su felicidad por el paso que dará con el periodista que le había hecho la romántica propuesta y desde allí todo transcurrió en la más absoluta reserva. Pero en los últimos días, se empezaron a difundir algunos detalles del festejo, y en la noche del martes, en LAM dieron a conocer el gran detalle que faltaba: el de la fecha.

La propia Elba había adelantado que la boda en un principio se pensó en un plano más íntimo, aunque de los 50 invitados iniciales, la lista se duplicó a 100. “Será una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante”, dijo la letrada en una entrevista para Intrusos. También reafirmó que está feliz y expectante y, en broma, destacó que le recuerda “todos los días” al conductor que se casan el mes que viene.

Lo que todavía no había trascendido es la fecha, hasta que este martes en LAM develaron la incógnita. La información la dieron casi en conjunto el conductor Ángel de Brito y la panelista Yanina Latorre. Luego de jugar un rato al enigmático, hasta que el periodista soltó el gran día. “Se casan Lanata y Elba el 23 de abril”, aseguró, algo que fue corroborado por la panelista que está entre las invitadas a la celebración. “Ese día es el día de San Jorge”, apuntó la periodista Pía Shaw, sumando un dato de color al gran festejo.

Previamente, durante su diálogo con Intrusos, la abogada había enfatizado la sencillez del evento. Contó que no hay una wedding planner llevando a cabo la organización sino que lo hacen ellos dos con ayuda de quienes trabajan en el salón en el que celebrarán su casamiento. “No te voy a decir cuál es el lugar así que no me preguntes”, advirtió y chicaneó: “Lo vamos a mantener en secreto, como Los Montaner. Siempre soñé con ser de los Montaner...”, señaló en referencia al misterio que rodeó a la locación del casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio -quien trabajó en el estudio de Fernando Burlando- confirmaron su romance en noviembre 2020, cuando ya llevaban tres meses de relación. “Estoy enamorada desde el primer día... Me enamoró todo”, dijo por ese entonces durante un móvil en Los ángeles de la mañana, y contó que se conocieron por cuestiones laborales. “¿Quién dio el primer paso?”, indagó el conductor. “Yo soy muy femenina, él es muy caballero”, respondió ella, una vez más, sin dar mayores precisiones sobre la pareja.

Tiempo después, en otra entrevista, contó cómo fue la charla que tuvo con sus hijos cuando les contó de su relación. “Fue muy gracioso porque antes de presentárselo yo les dije que salía con alguien. Y ellos muy superados me dijeron que ya sabían con quién. En el celular tengo los contactos con nombre y apellido, y me dijeron: ‘Ponés una voz de tonta cuando le contestás a él’”, dijo en Intrusos. Cabe recordar que el conductor es padre de Bárbara -de su relación con Andrea Rodríguez- y Lola -de su pareja anterior con Sara Stewart Brown, mientras que la abogada es madre de Valentino y Allegra, frutos de la relación con quien fuera su marido, quien murió hace diez años.

