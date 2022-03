El radical cambio de look de Barbie Vélez: “Sáquenme las tijeras”

Barbie Vélez

“No bueno, estoy en una, sáquenme las tijeras por favor”, pidió Barbie Vélez a sus más de tres millones de seguidores en las redes sociales, junto con un video en el que muestra su antes y después, tras haber pasado por la peluquería.

Así, la hija de Nazarena que en febrero se había cortado su larga cabellera, por debajo de los hombros, ahora fue por más y se hizo un corte estilo carré, por arriba de sus hombros esta vez. De inmediato la actriz recibió miles de “Me gusta” y cientos de comentarios, entre ellos los de varias famosas. “Me pasó lo mismo y ahora me lo quiero dejar crecer de nuevo”, escribió Sofía Jujuy Jiménez, Paula Morales puso “me encanta” y la mamá de la protagonista sumó emojis de llamas.

En febrero, tras reemplazar por unos días a Denis Dumas en Masterchef Celebrity, la actriz ya había recortado su cabello. Primero una amiga le había cortado y luego fue pro más y dijo en Instagram. “La cuestión es que, bien digno mío, me envicié y no conforme con que ya está bastante corto, tuve que ir por más”, dijo avisandoa a sus seguidores que se vendría otro corte y agregó más tarde: “Bueno bueno llegó el cambio. ¿Qué opinan? Los leo”.

En septiembre pasado, la actriz se casó con Lucas Rodríguez luego de un prolongado tiempo de noviazgo. Ella conoció a su marido a través de su madre, ya que él es el hijo mayor de Fabián quien fuera marido de Nazarena y quien se quitó la vida en marzo del 2014.

La historia de amor comenzó tras la muerte de Fabián: Barbie y Camila (la otra hija de Rodríguez) se hicieron más cercanas y empezaron a compartir salidas a las que, de a poco, se sumó Lucas. Les tomó bastante tiempo una vez que comenzaron a salir, contarle a todos que estaban en pareja, sobre todo porque querían cuidar al hermano que tienen en común, Thiago.

“Fue por prudencia. No le decía a nadie, ni siquiera a mis amigas, más que nada por Thiago. Obviamente era un tema delicado y no podía generarle falsas esperanzas porque es chiquito. Tampoco estaba bueno decirlo si no le veíamos un futuro. Pero cuando le empezamos a ver un futuro ya estábamos dispuestos a blanquearlo. Fue después de unos meses en los que nos conocimos y dijimos ‘vale la pena’”, contó la actriz. ¿Cuál fue la reacción de su hermano? “Qué felicidad que estén juntos”, celebró el hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez.

En las vacaciones familiares del año pasado él decidió frente a todos sus seres queridos proponerle a Barbie dar el gran paso en su relación y le propuso casamiento en Punta Cana. “Fue todo tan hermoso que no tengo palabras para explicarlo. Fueron todos tan increíbles que solo tengo palabras de agradecimiento”, escribió ella luego de casarse, para agradecer el apoyo recibido.

Luego la pareja se fue de Luna de Miel a México y compartieron varias postales de sus días de playa y relax. El viaje fue un mes después de haber dado el sí ya que antes de poder irse ella tuvo que cumplir con algunos compromisos laborales que estaban previstos desde antes en Uruguay.

“¡Estoy muy contenta! ¡Feliz! Estamos disfrutando al mil por ciento, aunque llueva o granice. Queremos recorrer todo, estamos en modo turista, mal. No queremos estar tirados”, contó ella durante su viaje.

