La despedida de Marcelo Tinelli a Gerardo Rozín: “Un laburante incansable y talentoso”

Marcelo Tinelli despidió a Gerardo Rozín

La noticia de la muerte de Gerardo Rozín en la noche de este viernes caló hondo en el mundo artístico y mediático y fueron muchos los famosos quienes saludaron a la memoria y a la familia del conductor de La Peña de Morfi. Entre ellos, Marcelo Tinelli, quien le dedicó un breve aunque sentido mensaje.

“Todo mi abrazo y amor a la familia de un gran tipo cómo Gerardo Rozín. Se lo va extrañar mucho. Un laburante incansable y muy talentoso de este medio. Enorme tristeza”, escribió el conductor de ShowMatch en su cuenta de Twitter. La publicación, rápidamente, fue retwitteada y likeada por miles de usuarios de esa red social.

El mensaje de Marcelo Tinelli para despedirse de Gerardo Rozín (foto: Twitter)

Durante la semana que antecedió a este fatídico viernes, Tinelli había enviado buenas energías para Rozín, también a través de su cuenta de Twitter. “Fuerza Gerardo Rozín querido!! Te queremos y rezamos por vos!!”, había publicado Tinelli el miércoles. Un día más tarde, agregó: “Cadena de oración por el querido Gerardo Rozín”.

Debido al estado de salud de Rozín, Telefe había decidido suspender el inicio de la sexta temporada de La Peña de Morfi, el cual estaba planificado para el próximo 13 de marzo y con Iván de Pineda quien estará al frente de la conducción. Así las cosas, la prensa del canal le confirmó a Teleshow que el programa no saldrá al aire este fin de semana, en vistas del delicado estado de salud por el que venía atravesando el creador del ciclo.

Gerardo Rozín

“Al comienzo no era una aspiración para mí estar en cámara. No fue así ese viaje. Porque uno tiene sus propios temitas, digamos. Yo salí al aire en televisión por primera vez a los 30 años, y en una circunstancia personal muy, muy, muy abrumadora. Yo salí al aire por primera vez a menos de seis meses de haberme quedado sordo de un oído, que es algo para nada grave pero muy perturbador, y con más de 20 kilos, bastante más, casi 30 kilos encima de lo que yo había pesado toda mi vida, producto del tratamiento con corticoides que hice a partir de la pérdida de este oído y con la intención de no perder el otro (cosa que se logró)”, contó el propio Rozín sobre cómo fue haber pasado de ser un productor a estar del otro lado de la pantalla. Lo hizo en el ciclo Cómo llegué hasta aquí, de Infobae. “Es decir, ese plan valió la pena. Y salir al aire en esas circunstancias era menor, tenía muchos otros problemas antes de pensar qué iba a hacer yo al aire”, explicó.

“Para mucha gente salir en el programa de más rating de la televisión argentina es una oportunidad extraordinaria. Pero si estás trabajando profesionalmente en la gráfica hace 12 años, y ya trabajaste en dos diarios, en una revista, y tenés tu firma… Bueno, es diferente. Yo agarré ese laburo en la tele por muchos motivos, pero el primero es que cerró el diario donde trabajaba. Si Perfil no hubiera cerrado, donde yo era editor, muy probablemente no hubiera tomado ese trabajo. Entiendo que desde afuera dicen: ‘¿Cómo viviste esa primera oportunidad?’. Bueno, primero con agradecimiento por siempre a Nico y a Pablo Codevilla. Dicho esto, para el que yo era dos años antes... entre ser editor en un diario nuevo o estar sentado en un set de televisión haciendo La pregunta animal (a la que hoy le agradezco todo y la disfruto)... Yo no sé si para mí era ‘wow, mirá lo que logré’. No. Yo era un tipo que de muy joven había logrado ser editor de un diario y estaba en el lugar que siempre había soñado estar. Con el tiempo le di el valor que tuvo y puedo agradecer todas las veces que haga falta, porque lo siento. Pero yo en ese momento no lo veía así”, contó en esa misma ocasión sobre cómo se desarrolló su carrera.

