Fabián Doman reveló que querían echar a Diego Brancatelli de Intratables y él lo evitó

Fabián Doman evitó que echaran a Diego Brancatelli de Intratables

En mayo de 2019 y nada más y nada menos que en pleno año electoral, Fabián Doman se hizo cargo de la conducción de Intratables (América), acaso el programa político más caliente de la televisión argentina. El panel de aquella temporada estuvo compuesto por Débora Plager, Paulo Vilouta, Gustavo Grabia, Ceferino Reato, Claudio Savoia, el doctor Mauricio D’Alessandro, Luis Bremer, Cecilia Zuberbuhler y Ernestina Pais. Y también fue parte un histórico del ciclo como es Diego Brancatelli, afín al peronismo, aunque su presencia estuvo en duda.

Así lo reveló el propio Doman en Momento D (El Trece), programa en el que regresó a la conducción luego de haberse retirado para ocupar un cargo jerárquico en Edenor. “Me pasó algo con Diego Brancatelli en Intratables... Yo llegué y él no seguía. Y yo dije: ‘Si Brancatelli se va cuando llego yo, van a decir que lo eché yo’”, reveló ante su actual panel. Entre ellos, se destaca Gabriel Schultz, quien aprovechó para gastarle una broma: “Y al final te echó él, ¿viste?”, dijo y desató las carcajadas de todos en el piso.

“No, se fue ahora Diego. Paulo (Vilouta) se fue...”, le respondió Doman e intervino Cinthia Fernández: “Está bueno esta parte... Es la parte bondadosa de los conductores porque siempre se dice otra cosa...”, le dijo y el conductora la frenó: “No sé si bondadosa, no sé si merezco ese lugar... pero si me preguntás, te cuento”. “Bueno, hay que llegar a un programa de ese tipo para que te pase algo así...”, apuntó Silvia Fernández Barrios, quien también fue panelista en Intratables.

“Me parecía que Diego tenía más para dar y así fue: conmigo dio mucho en Intratables, como había dado mucho antes, con Santiago (del Moro)... Y además me parecía que me iban a tirar a mí el muerto. ‘Ah, llegó este y, ¿no está más Brancatelli?’”, reflexionó Doman al respecto. Y Fernández aprovechó para dar una definición del periodista en tono de sorna: “Excelente vedette de la política”, dijo, aunque pasó desapercibido su comentario.

“Diego había trabajado conmigo haciendo una columna de deportes en C5N”, recordó Doman sobre su vínculo con Brancatelli. “Hubieras dicho que fue culpa mía”, dijo, risueña, Fernández Barrios, recordada por sus encarnizados duelos verbales con Brancatelli. “Claro, la culpa fue de Silvia Fernández Barrios...”, se rió Doman. Y agregó un comentario final para cerrar el tema: “Hay un montón de historias al respecto, infinita cantidad. Y a veces se le echa la culpa a los conductores en temas que no tienen (y no tenemos) nada que ver... Lo digo en general”

Fabián Doman en el set de Intratables: condujo el programa político de América entre 2019 y 2021

“Buenas noches. Vamos a estar en este año electoral debatiendo pero también escuchándonos unos a los otros. En un año como este, Intratables es un programa necesario. Vengan, acompáñenme que vamos a pensar otro país y soñar con una Argentina en la que todos estemos unidos”, dijo Doman en su primera intervención en Intratables, allá por mayo del 2019. Dos años más tarde, en la misma pantalla, anunció su retiro del periodismo para ocupar un cargo en Edenor.

“Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar, en cierto modo, de profesión. Voy a ser, desde mañana, el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, y estoy hablando de Edenor”, anunció sobre su retiro que duró hasta este 2022.

