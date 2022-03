Stefi Roitman se lanzó como cantante: qué tema eligió para su debut

Stefi Roitman debutó como cantante (Video: Instagram)

“En breve lo borro. Y lo bailamo lentico”.

Hace tiempo que Stefi Roitman había expresado sus ganas de cantar. Por caso, había contado en su cuenta de Instagram que tenía algunos videos grabados pero que le daba vergüenza compartirlos. Sus seres queridos, que sí vieron el material y la han escuchado, la alentaron para hacerlo. Y además sus casi cuatro millones de seguidores se lo recordaban a diario.

Esta semana contó que recibió varios mensajes al respecto y bromeó con que ella buscaba que lo olvidaran pero que de igual forma le seguían reclamando el video que había prometido. Por estos días se encuentra en Buenos Aires, a donde viajó para cumplir con compromisos laborales y también aprovechó para visitar familia y amigos. En las últimas horas, cuando regresó de una cena, se animó a postearlo.

Y aunque advirtió que pronto se arrepentiría y lo borraría, lo dejó publicado durante toda la noche, de manera tal que pudieran verlo y escucharla. El video lo grabó en blanco y negro, y es un primer plano en el que eligió mostrar su talento con el tema Desconocidos, de Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo. Allí, incluso se permitió hacerle algunas modificaciones en los tonos, como los músicos de trayectoria.

Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaron en enero de este año

Entre los miles de comentarios que obtuvo la publicación -que superó los 100 mil likes-, se destacaron los de sus seres queridos, quienes la apoyan en cada proyecto nuevo y hasta la incentivan para que continúe desarrollando ese talento. Por caso, hay quienes especulan con la posibilidad de lanzar un tema con su marido, Ricky Montaner, y que este video fue una suerte de “prueba” para conocer la reacción del público que respondió con creces.

Su esposo -probablemente, su fanático número uno-, desde Miami, y a la espera de reencontrarse, fue uno de los primeros en comentar y mostrarse orgulloso. “Cantame siempre”, le escribió el artista. Por su parte, su suegro, Ricardo Montaner, también la felicitó y le pidió que no borrase el video de la red social.

Sus cuñados, Mau y Sara Escobar, celebraron con caritas de enamorados, y su hermana Chantal le dijo: “Sos increíble”.

Hace algunas semanas, la actriz había contado públicamente que no podía moverse mucho ni hacer demasiado esfuerzo porque estaba recuperándose de una intervención quirúrgica. Es por eso, se especula, que el tema que cantó lo hizo solo frente al celular, en modo selfie y solo mostrando su rostro, sin alterar su cuerpo.

“Hoy me siento así ¡El portal nos dejó on fire! Estoy recuperándome de una intervención que me hice en zonas bucales, qué rico. Hoy me siento mejor”, escribió en su Instagram junto a un video en las que se la ve bailando al ritmo de Fantasy, el último tema que lanzó Tini Stoessel. Y agregó: “Lxs amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la enershy del día que fue hoy. Esta canción me lleva a momentos lindos que me dan de todo. Que tengan feliz noche, que mañana será un mejor día. Siempre”. Rápido de reflejos, su flamante esposo le comentó: “Esperame”. Habrá que esperar para saber cuáles serán sus próximos pasos en la música y si se sumará entonces, otra cantante al equipo Montaner.

