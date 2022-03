El cruce de Damián Betular y Joaquín Levinton en Masterchef Celebrity: “No me acusés con el cuchillo”

El cruce entre Damián Betular y Joaquín Levinton en Masterchef Celebrity

Como todas las semanas, los miércoles representan la oportunidad de ganar las medallas plateada y dorada para los participantes de la tercera temporada de Masterchef Celebrity. Sin embargo, aunque son los mejores quienes compiten en la gala de beneficios, los resultados no siempre son los esperados. Ese fue el caso de Tomás Fonzi y Joaquín Levinton, que quedaron en la cuerda floja por sus platos. Indignado, Damián Betular mantuvo un fuerte cruce con el líder de Turf, y le reclamó que no “copiara recetas” de sus compañeros.

Se acercan las semifinales en el reality de cocina de Telefe, y hasta el momento los únicos dos hombres que permanecen en el certamen son Levinton y Fonzi. Al comienzo del programa les tocó hacer dupla en un desafío exprés que consistió en cortar la mayor cantidad de cebolla en cubos en tres minutos. Sus contrincantes fueron Paula La Peque Pareto y Juariu, que resultaron ganadoras por una mínima diferencia.

De vuelta en las pruebas individuales, cada uno apeló a su creatividad para preparar un plato que tuviera como protagonista a la verdura que unos minutos habían picado. Cuando el pastelero pasó por las estaciones se enteró de que la influencer y el actor cocinarían una tarta de cebollas, y le consultó a Fonzi cuál era el motivo de la coincidencia: “Es que iba a hacer una sopa pero se la pasé a Joaquín”.

Enojado, Damián Betular se cruzó con Joaquín Levinton y lo acusó de "chorear recetas" de sus compañeros

“Tomi a veces, pobre, trata de chusmear mis recetas”, se excusó el músico detrás de cámara en un intento por dar vuelta la tortilla con su clásico humor. Enojado, el chef arremtió contra el artista: “Pero Joaquín chorea recetas, chorea medalla, chorea talento, chorea todo”. En la isla de enfrente Levinton estaba cortando algunos vegetales y cuando escuchó aquella acusación intentó responderle a la distancia con algunos gritos mientras levantaba el cuchillo en el aire en modo de señalamiento.

“No me acusés con le cuchillo a mí eh, en el código gastronómico si me acusás con un cuchillo es guerra”, le advirtió Betular, quien pasó de la sonrisa a la seriedad en cuestión de segundos. El músico guardó silencio y trató de responderle pero con otro cubierto: lo señaló con una cuchara y trató de defenderse. En el backstage aclaró que suele intercambiar ideas relacionas a la gastronomía con el actor, y afirmó: “Es que la puja entre el bien y el mal siempre está”.

Al momento de llevar su creación a los jurados la tensión siguió presente. “Paladines del sabor, aquí les dejo la soup escandalose”, anticipó al tiempo que colocaba un sopa de cebolla con panceta y pan de manteca sobre la mesa. Desde lejos, los expertos ya señalaron la falta de liquidez del plato, algo que ya le había sucedido anteriormente en otro desafío. “Esta vez tu sopa se transformó en pizza, esto nunca antes se vio”, expresó Germán Martitegui.

Joaquín Levinton fue el peor de la noche e intentará defender su lugar el próximo domingo de eliminación

“Te dije que no pongas el pan arriba porque chupa el líquido”, le recordó Donato de Santis, desilusionado por el resultado final. “Es el tercer episodio de la misma serie que se llama la tarta que no es tarta, no es una sopa, no sabemos bien qué es, así que hoy volvió el Joaquín anterior”, remató Martitegui. Firme en su postura, el cantante reflexionó sobre las devoluciones: “Me parece muy filosófico, yo creo que hay una lucha entre mi yo anterior y mi yo actual”.

A pesar de intentar convencerlos de que se trataba de una “sopa fugazzetta”, Levinton fue el peor de la noche y pasó directamente a la gala de eliminación del domingo. Santiago del Moro aclaró que a partir de la semana próxima empezará la entrega de las estrellas, la última etapa antes de las semifinales, y La Peque recibió la última medalla de oro del reality, destacándose como una de las posibles finalistas de esta edición.

