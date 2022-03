El repudio de los famosos a Flavio Azzaro por sus dichos sobre la violación grupal

Santi Maratea, Sofi Moarndi, Flavio Azzaro, Daarío Barassi, Inés estevez

“La chica no estaba en capacidad de dar su consentimiento”. “Y ellos pueden decir lo mismo...´yo también estaba drogado y era incapaz de entender si ella estaba drogada o no´”, dijo Flavio Azzaro en Crónica al analizar con sus colegas el caso de la violación grupal en Palermo. Aunque el conductor y periodista usó más tarde sus redes sociales para justificar sus palabras y defenderse, las críticas no tardaron en llegar.

“Hay gente que no debería estar en los medios. De verdad. Por ahí yo soy uno de ellos para algunos, porque les puedo caer para el orto y es válido. Pero yo hablo de objetividad, de personas cuyas opiniones o especulaciones nefastas no pueden ser difundidas. Criterio”, dijo Darío Barassi mientras se prepara para regresar a su ciclo 100 argentinos dicen.

Santiago Maratea, también opinó: . “Che voy a hacer una pregunta e intenten no verla como un bardo sino como una pregunta seria que necesita una respuesta… ¿por qué Azzaro sigue trabajando en medios de comunicación?”. A ellos se sumaron la actriz y ex Bailando Sofi Morandi, quien fue mucho más contundente: “Una más y vamos... pedazo de mierda Flavio Azzaro”. “Fuera de la Tv ya”, agregó la periodista Laura Ubfal e Inés Estévez dijo que “a este pelotudo también hay que mandarlo en cana”.

Cansado de que lo atacaran en las redes sociales, ya que los usuarios también opinaron sobre él, hizo un descargo en Twitter: “Me cansaron. Los voy a denunciar a todos los que publiquen eso que está editado y que solo busca perjudicarme. Me cansé. Antes de defender a un violador prefiero que me maten. No tiene escrúpulos ¡Editan lo que dije que podía alegar la defensa como si fuera un pensamiento mío!”, fue el primer mensaje que escribió. Y enfatizó: “Me están editando. Esta vez no me equivoque. No me editen. No hagan una fake news. Cien veces hablé de que eso era lo que iban a alegar los abogados de esos 6 hijos de puta”.

Luego compartió una serie de videos de ese mismo programa, previos y posteriores a ese extracto, para aclarar su postura. “Acá la verdad 7:22. 7 minutos antes de decir lo que iba a ser la hipótesis de los abogados defensores. Es una locura lo que están haciendo. Ésta la verdad”, señaló en la parte en la que se lo escucha decir que “existen chicas que se acuestan con cinco o seis, pero acá la cuestión es que ella claramente mostraba una actitud de que se quería zafar de la situación, van a estar muy complicados estos hijos de p...”.

“Uno más, porque ya es alevoso. Aunque los que me están queriendo perjudicar, jamás van a subir estos audios. Jamás. Nunca se publica un ´nos equivocamos´ ¡Pero el daño lo hacen!”, continuó mostrando la parte en la que él remarca los antecedentes de los acusados. “Y para cerrar. Escuchen: ´ojalá vayan 100 años en cana´”, expresó junto al video en que se lo escucha decir esa frase.

“¿Esto no lo van a poner tampoco, no? ¿Solo lo que les conviene para hacer daño?”, agregó sobre la grabación en la que se lo ve diciendo: “A través de la desgracia que está viviendo una chica, puede sanar otra. Cuando acá lo que debiera ver es una red de contención para aquellas que son violadas, en todos los lugares del país”. En ese sentido, volvió a destacar: “Me hicieron una jodida. Es el precio de meterse con los que muchos no se meten. Lo estoy pagando hace mucho. Pero ésta no me la voy a comer. Cuando me equivoco, soy el primero en decirlo. Me quieren cancelar. Los videos que publiqué son claros. Sin margen de duda”.

