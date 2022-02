El alocado paseo en bicicleta de Jimena Barón y su hijo por las calles de la ciudad

imena Barón y su hijo Momo salieron a andar en bicicleta

Las aventuras de Jimena Barón con su hijo Morrison son un clásico de las redes sociales. Cada vez que puede, la actriz y cantante suele mostrar las situaciones más disparatadas que vive con el niño de 7 años a quien llama Momo, fruto de su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo. No importa la geografía ni el motivo, puede ser tanto un percance en un aeropuerto en España como una confusión sobre la posible llegada de un hermanito. La química entre Jimena y Momo divierte a todos y este sábado sumó un nuevo capítulo.

Ahora, la intérprete de “La cobra” salió a dar una vuelta en bicicleta con el niño, que da sus primeras pedaleadas sin el sostén de las rueditas. El circuito elegido fueron las veredas de la Ciudad de Buenos Aires, una aventura de por sí riesgosa protagonizada por una dupla digna de una comedia de enredos. En primera instancia, es Momo el que pedalea, usando como guía el hombro de su madre lo lleva del brazo y al trote para facilitarle el equilibrio.

“Hermoso momento llevar a hijo a andar en bici cuando aun anda como el ogt (sic)”, escribió la cantante dando a entender que no había sido la mejor de las ideas. Enseguida, Momo adquiere confianza y velocidad y Jimena ya no puede seguirle el ritmo. Entonces lo suelta y ve como pedalea en busca del equilibrio, mientras que a ella no le queda otra que correrlo cada vez más agitada, hasta que es Momo el que dice basta.

Momo acompañando a su madre al trabajo. Aquí, con Pampita (Foto: Franco Fafasuli)

Para la siguiente toma los dos ya cambiaron el semblante. Jimena y Morrison sonríen a la cámara y coinciden en que es un buen momento para invertir los roles. “Él se hinchó las bolas de atropellar gente y yo de trotar”, explica con honestidad brutal la actriz. Lo que se mantienen son las carcajadas, pero ahora con Jimena al comando. En cada pedaleada siente que viaja al pasado, y eso la hace disfrutar el doble. “Hace un siglo que no llevo a nadie. Desde que era chiquita”, confiesa. Y allí van, madre e hijo en una nueva aventura, con la adrenalina en cada esquina y en cada cruce con los peatones, que son testigos directos de otro episodio de la colección.

Como el que vivieron a mediados de enero, cuando juntos emprendieron un viaje por España y todo empezó con mal tiempo, aunque ellos le pusieron buena cara. Al poner pie en territorio ibérico, estuvieron varados 9 horas en el aeropuerto de Madrid por un inesperado temporal que les impidió continuar con el itinerario.

La decepción de Momo al darse cuenta de su confusión

“100 mil postales de Momo durmiendo pues hay que esperar más a ver si mejora el clima y sale otro avión; tengo el barbijo puesto hace exactamente 24 horas”, escribió junto a un video que retrataba la incómoda situación. Para colmo, Momo se había dejado en un avion el celular que Jimena le había prestado para que estuviera entretenido, pero pudieron recuperarlo. “Alguien lo vio y lo devolvió; la corrida del siglo”, celebró.

En otra oportunidad, Jimena no dudó en compartir con sus seguidores una divertida confusión que protagonizó su hijo. ¿Qué había ocurrido entonces? El pequeño encontró un objeto e, inmediatamente, dedujo que su mamá estaba embarazada y se enterneció. “Morrison vino corriendo a abrazarme con un PCR negativo en la mano, pensando que va a tener un hermano”, escribió la intérprete de “La Cobra” en un tuit que reposteó en sus historias de Instagram. Y después publicó una foto en la que se lo podía ver al niño sosteniendo lo que él creyó que era un test de embarazo y que la tristeza en su rostro se encargaba de desmentirlo.





