Diego Leuco y Sofía Martínez se mostraron por primera vez en público en una cita muy particular

Diego Leuco y Sofía Martínez ya no ocultan su amor (Instagram)

Hace una semana, el periodista Diego Leuco sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una romántica foto donde se lo ve acompañado de Sofía Martínez, la periodista deportiva con quien está en pareja. Hacía tiempo ya que venían intercambiando reacciones en sus posteos, coincidían en los mismos lugares y dejaban entrever una incipiente relación. Hasta que el propio conductor decidió oficializar su noviazgo ante el público virtual y luego contó detalles sobre su feliz presente sentimental que lo vincula a la periodista de ESPN y la TV Pública

En Momento D, el magazine de la pantalla de El Trece que conduce Fabián Doman, Leuco habló por primera vez de la relación: “Estoy muy contento, salimos hace un tiempito”, señaló. Además reconoció que en un principio prefirió resguardar el vínculo, hasta que sintió que estaban preparados para dar el siguiente paso: “Como siempre con estas cosas uno primero trata de cuidarse todo lo posible de que no hayan cosas de afuera que afecten un vínculo que está empezando”. “Después hay un momento en el que eso es al revés porque pasa a ser una carga que no se sepa y nos pareció que era un lindo momento”, cerró el periodista, quien se mostraba soltero desde 2018, luego de finalizar su noviazgo con la productora Daniela Haissiner.

El posteo de Diego para dar a conocer su relación

Tiempo después, el conductor de Telenoche habló con Catalina Dlugi, donde dio más detalles sobre cómo había empezado su historia y expresó su felicidad por todo el tiempo que están compartiendo: “Viste cuando uno de golpe uno empieza a estar con alguien mucho y ya hace cosas de pareja, de salir a comer, ir al cine, de estar juntos”. Luego aclaró que por el momento no conviven bajo el mismo techo, y prefieren encontrarse en sus respectivas casas. “Hace poquito que empezamos, pero ya de golpe compartís con amigos, compartís cosas de tu vida, y bueno, ya en un momento es una relación, ponele novios, ponele pareja, la palabra a mí me da igual, pero iba a decir: ‘Estamos saliendo’ y me pareció poco”, admitió.

En las últimas horas, la pareja dio un nuevo paso al compartir por primera vez una salida pública y subirla a las redes sociales. Cabe aclarar que no se trató del típico encuentro romántico a la luz de las velas ni una cita un poco más animada en un bar con tragos y música, sino que estuvo más ligado a sus respectivas profesiones. El sitio elegido fue el mítico Estadio de Obras Sanitarias y el motivo fue un partido de la Selección Argentina de Básquet.

El equipo que dirige Néstor García no tuvo una buena jornada y cayó derrotado por su par venezolano. Sin embargo, lejos de desanimarse, los flamantes novios mantuvieron firmes alentando al combinado nacional. Al finalizar el partido, Sofía subió una foto del estadio con la inapelable chapa del resultado: Argentina 58- Venezuela 71 y la subió a sus historias.

Diego Leuco y Sofía Martínez juntos en el Estadio Obras (Instagram)

Y de inmediato, colgó la misma foto pero esta vez con el agregado de una selfie junto a su novio: “Y nosotros bancando los colores”, escribió la periodista de SportsCenter. Vale aclarar que se trata de la primera referencia pública de Sofía, que hasta ahora solo había reaccionado con emojis a los posteos del conductor de Telenoche.

En su diálogo en Agarrate Catalina, Leuco había manifestado su admiración por su pareja: “Hoy del periodismo deportivo siento que es la gran aparición del último año, la gran revelación, ella tiene una manera muy propia de contar las cosas, está haciendo una carrera increíble y a mí lo primero que me llamó la atención fue lo bien que hacía su laburo”, afirmó. “Estás muy enamorado te quiero advertir”, le comentó la conductora con humor, y con total frontalidad, el periodista coincidió: “Sí, la verdad que sí”.

