Viviana Canosa defendió al Kun Agüero tras haber sido criticado por Flor de la V

Viviana Canosa respaldó al Kun Agüero

Sergio Kun Agüero generó polémica al cuestionar el impuesto a la riqueza que se cobra en el país en su canal de streaming. Luego, ratificó sus dichos en una entrevista con Jorge Rial: “No estoy en contra de pagar impuestos... si toda mi vida pagué impuestos. Lo dije justo acá y yo soy argentino, pero no es solamente acá el patrimonio. Es en muchos países. Lo que digo es que, por más que esté acá en Argentina, España o Hong Kong, digo que en cualquier parte de mundo que haya patrimonio, me parece injusto. Y lo voy a decir: es injusto”.

Por estas declaraciones, se originaron distintas voces a favor y en contra. En el último grupo, se ubicó Florencia De La V, quien escribió un duro editorial en Página 12 contra el ex futbolista. “Es interesante la cuestión, querido Kun. Incluso es una discusión que suena cada vez con mayor fuerza en los países más poderosos del mundo en relación con lxs ciudadanxs que más dinero tienen. En varios casos, personas que llevan décadas de ultraenriquecerse. La pregunta es: ¿por qué la gente que más tiene cada vez quiere pagar menos impuestos?”, comenzó expresando la conductora de Intrusos.

“Al Kun no lo conozco. Sé que es un gran deportista y parece un buen chico, pero me sorprende que alguien que nació en la pobreza, como muchos futbolistas, y conoce bien de cerca qué son las necesidades hoy piense como un rico”, sostuvo la artista respecto de la actitud del ex Barcelona. De todas formas, hizo una salvedad: “Por supuesto que es justo también reclamar que con lo recaudado realmente tengamos un retorno en educación, salud, infraestructura (el propio Agüero se refería al estado de las rutas y tiene razón) como muchas veces vemos que ocurre en otros lados. Entiendo que muchxs pagan como corresponde su cuota impositiva y sientan que no se refleja en el estado actual de las cosas. ¿Pero entonces no estaremos confundiendo los reclamos?”.

La conductora respaldó al ex futbolista

La periodista Viviana Canosa también participó de este debate y decidió respaldar al padre de Benjamín en su programa político de A24. “Al Kun Agüero nadie le regaló nada y tiene todo el derecho, porque vive en democracia a decir lo que se le canta el ‘quetejedi’”, dijo la conductora del ciclo Viviana con vos en su editorial.

Luego, aprovechó para criticar a Florencia e hizo referencia a la ley de identidad de género que permite cambiar el nombre y el sexo en los documentos. “Es reloco porque salió Flor de la Ve a decir que era ‘el impuesto al egoísmo’. Vos en este país te podés autopercibir como se te dé la gana, pero no podés pensar como rico o pobre. ¿Quién te dice cómo pensar? ¿No era que somos todos libres, y todo el mundo se autopercibe, y te dan un documento? ¡Por qué no se dejan de joder!”, exclamó Canosa.

“¿Un tipo que se vuelve millonario gracias a su talento, no tiene derecho a decir lo que dijo?”, preguntó la periodista, furiosa por la columna escrita por la conductora de América titulada “Impuesto al egoísmo”. “Flor de la V dice lo que dice sobre el Kun Agüero y yo te banco Kun, a muerte. Dice ‘me rompe las pelotas pagar los impuestos en un país donde se la chorea Hebe de Bonafini con Sueños compartidos, Amado Boudou o Milagro Salas”, concluyó Canosa.

