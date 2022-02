Miriam Lanzoni y Guido Süller se enfrentarán en la Justicia: agresiones en televisión y una supuesta deuda

Miriam Lanzoni y Guido Süller se enfrentarán en la justicia

Miriam Lanzoni y Guido Süller se verán las caras en Tribunales. ¿Qué pasó? Según trascendió, el hermano de Silvia fue denunciado por la actriz hace cinco años tras unas declaraciones que hizo en su contra públicamente. Y por este motivo, ella reclama un abultado resarcimiento económico.

Fue Carlos Monti quien contó este martes en Nosotros a la mañana (El Trece) que el encuentro entre ellos dos, justicia mediante, ya tiene fecha y horario fijados. “La Justicia acaba de resolver que las partes tienen que encontrarse el próximo 13 de abril a las 9.30. Es el paso previo para ver si hay algún tipo de mediación”, contó el periodista.

Todo esto comenzó a partir de una demanda que la ex mujer de Alejandro Fantino le inició en 2017, cuando Süller la acusó en un programa de televisión de no haberle pagado la última cuota de su sueldo. Aparentemente, el trabajo en cuestión, correspondía a unas refacciones que él había dirigido en la casa que la también bailarina y el actual conductor de Intratables (América) compartían en un barrio cerrado.

Con copias de los papeles de la causa en sus manos, Monti reveló que el Juzgado Civil 71 está a cargo del caso y que fue caratulado como “daños y perjuicios”. “Esto tiene una historia que fue registrada en un programa de televisión en 2017. En esa ocasión Guido dijo: ‘Mejor que no hable de Miriam, se quedó con la plata... Fantino sé que le dio la plata para pagarme y la última quincena no me la pagó. Me puse a llorar, se lo debe haber gastado en deudas que tenía...’ y ella lo que hizo fue ir con el tape de ese video a la Justicia”, reseñó el periodista.

“Guido hizo una refacción en la casa de Fantino como arquitecto y según sus dichos la última cuota que habían estipulado por los trabajos realizados ella no se la pagó”, agregó el panelista del programa que conduce Joaquín El Pollo Álvarez en las mañanas de El Trece.

“El tema es que Guido hizo el arreglo con Alejandro pero como él trabajaba todo el día lo derivó a Miriam, que era su pareja. Supuestamente le dejó cheques en blanco para que le pagara”, amplió Ariel Wolman, quien también recordó la polémica ocurrida el año pasado cuando Lanzoni y Süller se cruzaron en un programa de Lizy Tagliani. “Cuando él vio que estaba ella, se armó un escándalo y se tuvo que ir”, recordó el periodista.

“Miriam comenzó este juicio hace un par de años porque entiende que Guido perjudicó su imagen públicamente. A su abogado le costó notificarlo y él ya puso un abogado al tanto de esto. Lo que quiere ella es que se retracte y como es una causa civil quizás un resarcimiento económico”, amplió Monti. Y luego dijo que en la presentación que hizo el abogado de la actriz, Agustín Rodríguez, este habló en los considerandos de “daño psíquico” e “indemnización por consecuencias no patrimoniales”. “Es decir, daño moral; cuando se inició la demanda le pedía 400.000 pesos pero bueno, con las actualizaciones, a plata de hoy....”, dijo Monti. A su vez, y para cerrar el tema, dijo que si esta causa avanza en la justicia, Fantino podría ser llamado a declarar.

